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За Сабантуй, проведенный в Париже, чиновника мэрии Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей

За Сабантуй, проведенный в Париже, чиновника мэрии Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей
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Фото: kzn.ru

Федеральная антимонопольная служба в Татарстане приняла решение оштрафовать на 30 тысяч рублей начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова за нарушения при организации Сабантуя в Париже. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, проверка Сабантуя в Париже началась после того, как стало известно, что власти Казани нашли деньги на его проведение в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов.

Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.

Накануне состоялось рассмотрение дела, в результате которого Азата Абзалова наказали штрафом в 30 тысяч рублей.

Также была опубликована копия соглашения между МКУ "Управление культуры исполкома Казани" и Всемирным конгрессом татар (ВКТ), заключенного 27 марта 2017 года.

Согласно этому договору исполнитель - Конгресс татар - должен организовать и провести "татарский народный праздник Сабантуй в Париже". Заказчик — управление культуры - обязуется перечислить исполнителю сумму, эквивалентную 150 тыс. евро, и еще 10 млн рублей - на оплату проживания в столице Франции организаторов и участников мероприятия. 

Напомним, 25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана.

Н. Вильданов, 24.10.2017, 17:16
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 октября 2017, 17:24
Нашли "дежурную ж....пу".
Хотя решение о проведении Сабантуя принимается непосредственно мэром.
Но не мог же он сам себя лишить премии, ведь он только-только поднял себе зарплату
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0
34
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Горожанин24 октября 2017, 17:26
Скинулись наверное все погулявшие по 0,000000001% от зп)
0
9
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правдолюб24 октября 2017, 17:28
меньше булдырдыкать надо,выскочки бездарные.
1
13
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Горожанин24 октября 2017, 17:31
Смешно
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Горожан24 октября 2017, 17:33
Почему не уволили скотину ?
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Горожанин24 октября 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Почему не уволили скотину ?
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Посадить должны по закону то
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6
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Горожанин24 октября 2017, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Нашли "дежурную ж....пу".
Хотя решение о проведении Сабантуя принимается непосредственно мэром.
Но не мог же он сам себя лишить премии, ведь он только-только поднял себе зарплату
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Ему зарплата на фиг не нужна, у него на несколько порядков больше идет сборов с города, не официальных
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Rus_LAN24 октября 2017, 17:38
Мне больше интересно, кто рулит этим "Конгрессом", которому выделили 10 лямов + 150 тыс. евро сверху. Хотя понятно примерно кто, но интересно поимённо. Страна должна знать героев в лицо.
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15
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Житель РФ24 октября 2017, 17:38
И всемирный конгресс татар вместе с чиновниками Казани хорошо погуляли на сабантуе в Париже и все за счет бюджета республики Татарстан на 10 миллионов рублей! Это всего за несколько дней! Бессовестные! 10 миллионов рублей, огромная сумма, сколько дворов можно было привезти в порядок, отремонтировать тротуары , пусть на нужды города! Наглый чопорный конгресс погуляли на халяву!
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Горожанин24 октября 2017, 17:50
За растрату народных денег уволить с должностей за превышение полномочий, с последующим возмещением 10 млн суммы!
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ФАНИС24 октября 2017, 17:51
Растрелять его
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ЗРР24 октября 2017, 18:08
Т.е. никого не смешит заголовок данной статьи? Чиновника на 30000 рублей "оштрафовали"! 30000!%-8
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Горожанин24 октября 2017, 18:16
Пусть вернут деньги в бюджет.
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Горожанин24 октября 2017, 18:19
Мрази.
Сперли 10 миллионов, вернули 30 тысяч.
Еще эти отрыжки поют о независимости и ущемлении языка
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шом24 октября 2017, 18:32
Покуражились на 19 лямов, штраф на 30к норм че8-*
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Горожанин24 октября 2017, 18:41
Дорого дискотека обошлась.
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рр24 октября 2017, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
Т.е. никого не смешит заголовок данной статьи? Чиновника на 30000 рублей "оштрафовали"! 30000!%-8
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смешит конечно, но никому не смешно наверное
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