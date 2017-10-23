За Сабантуй, проведенный в Париже, чиновника мэрии Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба в Татарстане приняла решение оштрафовать на 30 тысяч рублей начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова за нарушения при организации Сабантуя в Париже. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, проверка Сабантуя в Париже началась после того, как стало известно, что власти Казани нашли деньги на его проведение в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов.

Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.

Накануне состоялось рассмотрение дела, в результате которого Азата Абзалова наказали штрафом в 30 тысяч рублей.

Также была опубликована копия соглашения между МКУ "Управление культуры исполкома Казани" и Всемирным конгрессом татар (ВКТ), заключенного 27 марта 2017 года.

Согласно этому договору исполнитель - Конгресс татар - должен организовать и провести "татарский народный праздник Сабантуй в Париже". Заказчик — управление культуры - обязуется перечислить исполнителю сумму, эквивалентную 150 тыс. евро, и еще 10 млн рублей - на оплату проживания в столице Франции организаторов и участников мероприятия.

Напомним, 25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана.