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Полис ОСАГО по камерам и ужесточение ТО: 5 изменений для автомобилистов с 1 сентября

Полис ОСАГО по камерам и ужесточение ТО: 5 изменений для автомобилистов с 1 сентября
16+
С началом осени обслуживание автомобиля станет дороже, а правила, регулирующие дорожное движение, будут ужесточены

Поправки в ПДД вносятся, как правило, несколько раз в год. Последние изменения произошли  чуть меньше двух месяцев назад – 1 июля.  Например, определять степень опьянения водителей будут не только с помощью алкотестера, но и по результатам анализа крови, а автобусы для детей должны быть оснащены мигалками.

Уже через несколько дней вступят в силу новые правила, которые усложнят жизнь российских автомобилистов.

Камеры начнут фиксировать отсутствие у водителей полиса ОСАГО

С 1 сентября 2018 года камеры ГИБДД начнут автоматически контролировать наличие ОСАГО у водителей и присылать "письма счастья", сообщает автомобильный портал Avtospravochnaya.com. Пилотный проект будет запущен в Москве, а потом в Татарстане.



Все машины, которые в течение дня попали под камеры, будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО по базам ГИБДД. Эта проверка будет идти с некоторой задержкой по времени, потому что вновь проданный полис может не сразу появиться в информационной системе. Повторная проверка будет осуществляться непосредственно перед выпиской штрафа.

Одной из самых главных рекомендаций для водителей является проверка в действующем полисе ОСАГО графы "государственный регистрационный знак ТС". По мнению некоторых страховщиков, отсутствие госномера в полисе может привести к появлению штрафов для водителей, даже при наличии у них страховки.

По оценкам экспертов, по дорогам России ездят около 6 миллионов водителей без полиса ОСАГО, и еще примерно у миллиона - полис поддельный.

Цены на ОСАГО вырастут

Еще одной неприятной новостью станет повышение с 1 сентября стоимости полиса ОСАГО. По примерным оценкам, ее цена для среднестатистического водителя поднимется с 5800 до 7800 рублей. Что же касается начинающих водителей, которые выберут себе мощный автомобиль, ценник страховки составит около 30 тысяч рублей.

Штраф за нарушения на ж/д переездах вырастет в 5 раз

Сегодня, по правилам, за пересечение ж/д путей вне переезда или при закрывающемся шлагбауме, а также за остановку и стоянку на переезде применяется штраф в 1000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев (назначается судом). Но теперь принятый в первом чтении Госдумой законопроект Минтранса повышает размер штрафа до 5 000 рублей. И применять его будут и в том случае, если машина уже выехала на нерегулируемый переезд в момент приближения к нему поезда, локомотив или дрезина, пишет "Коммерсант".

До 5000 рублей вырастет штраф и за другие нарушения. Например, за остановку дальше стоп-линии у переезда или, если ее нет, ближе 5 м от шлагбаума или 10 м от ближайшего рельса. Или за самовольный подъем шлагбаума.

Штрафы будут выписывать в том числе с помощью камер, количество которых  РЖД уже пообещали удвоить в этом году.

Формальный ТО (без осмотра авто) будет запрещен

Правила оформления и выдачи талона ТО, необходимого для получения полиса ОСАГО, серьезно ужесточатся. Во-первых, ответственность для водителя за отсутствие техосмотра возрастет до 2000 рублей. Во-вторых, отсутствие ТО у водителя также начнут отслеживать камеры, что грозит водителя возможностью постоянно получать подобный штраф.

Кроме того, станции ТО постепенно перестанут выписывать формальный ТО (без осмотра авто), который приятно радовал водителей своей ценой. Это связано с тем, что саму процедуру ТО предлагается записывать на камеру и загружать в специализированную базу техосмотра. Это неизбежно приведет к росту цен на диагностическую карту, и усложнение процесса его получения, пишет drive2.ru.

Цены на бензин могут вырасти до 53 рублей за литр

Несмотря на то, что цены на бензин стабилизировались, новый рост можете начаться уже с сентября. Это в значительной степени связано с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Чтобы избежать резкого скачка цен в 2019 году, топливные компании сделают рост цен плавным, начиная уже с осени. По прогнозам экспертов, уже до конца осени цена на бензин марки АИ-95 может приблизиться к 53 рублям/литр. 

Нияз Гатауллин, 24.08.2018, 14:30
Тэги: ПДД Казань
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Комментарии

Стас24 августа 2018, 14:51
Радости полные штаны! Спасибо власти, что о нас заботится и не забывает. Здоровья ей на том свете!
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Горожанин24 августа 2018, 14:51
Все для людей, спасибо за светлое будущее, я более чем уверен в завтрашнем дне
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