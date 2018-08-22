В Казани могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела

В Казани в местной транспортной полиции могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела, возбужденного по статье о браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

- Сотрудник, виновный в утрате, а также его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - сообщили в Управлении.

Сейчас все материалы дела восстановлены, инцидент никак не повлияет на срок направления уголовного дела в суд.

Напомним, часть дела пропала после того, как обвиняемого и адвоката пригласили ознакомиться с ним - всего 12 томов. Следователь, якобы, ушел из кабинета выпить кофе, оставив их с делом, а когда вернулся, часть дела пропала.