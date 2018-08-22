Telegram-канал Mash: в Казани из кабинета следователя пропала часть уголовного дела

В Казани из кабинета следователя пропала часть уголовного дела, возбужденного за браконьерство, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ранее было заведено дело, расследование закончили, обвиняемого и адвоката пригласили ознакомиться с ним - всего 12 томов. Следователь, якобы, ушел из кабинета выпить кофе, оставив их с делом.

- После того, как он вернулся (а адвокат с обвиняемым ушли), из кабинета бесследно исчез первый том, - говорится в сообщении.

По данному факту может быть возбуждено уголовное дело за препятствование правосудию.

Отметим, порталу ProKazan.ru в пресс-службах Следственного комитета и УВД города не подтвердили информацию о пропаже уголовного дела.