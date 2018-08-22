СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу

Вероятно, он озвучит свое предложение во время поездки в регионы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщают RTVI и "Проект" со ссылкой на источники в Кремле, Госдуме и правительстве.

Вероятно, президент сделает это заявление до 1 сентября в ходе поездок в регионы, чтобы остановить падение рейтингов "Единой России" перед Единым днем голосования.

Как рассказал источник "Проекта", слова президента – "страшная тайна", смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян.

По словам источника в правительстве, президент готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. В таком виде законопроект будет выглядеть чуть более справедливым – и мужчинам, и женщинам возраст поднимут на пять лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти данные.

- Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать, - сказал Песков, отмечает "Интерфакс".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируется с 2019 года.

Напомним, ранее первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста, об этом он сегодня заявил на форуме региональных СМИ в Казани. Шаймиев рассказал, что в России растет продолжительность жизни, поэтому для обеспечения пенсии нужно все больше средств.