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СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу

СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу
16+
Фото: kremlin.ru
Вероятно, он озвучит свое предложение во время поездки в регионы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщают RTVI и "Проект" со ссылкой на источники в Кремле, Госдуме и правительстве.

Вероятно, президент сделает это заявление до 1 сентября в ходе поездок в регионы, чтобы остановить падение рейтингов "Единой России" перед Единым днем голосования.

Как рассказал источник "Проекта", слова президента – "страшная тайна", смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян.

По словам источника в правительстве, президент готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. В таком виде законопроект будет выглядеть чуть более справедливым – и мужчинам, и женщинам возраст поднимут на пять лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти данные.

- Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать, - сказал Песков, отмечает "Интерфакс".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируется с 2019 года. 

Напомним, ранее первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста, об этом он сегодня заявил на форуме региональных СМИ в Казани. Шаймиев рассказал, что в России растет продолжительность жизни, поэтому для обеспечения пенсии нужно все больше средств.

N. Vildanov, 23.08.2018, 13:46
Тэги: Деньги
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Комментарии

Дмитрий23 августа 2018, 14:02
Долой пугабэ !! Долой едресню !!! Снова узурпатор хорошим хочет остатся !! Правительство в отставку !!!!
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Горожанин23 августа 2018, 14:02
как сделать человека счастливее? сначала отнять всё, а потом часть вернуть обратно
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Горожанин23 августа 2018, 14:06
Не отмыться ему
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Горожанин23 августа 2018, 14:10
Смягчение - все на пенсию в 60 лет
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6
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Ж23 августа 2018, 14:12
Ворье а не президент , и партия его ворье , одни троли и боты
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Горожанин23 августа 2018, 14:13
Долой режим!
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7
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Амир Хаттаб23 августа 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
как сделать человека счастливее? сначала отнять всё, а потом часть вернуть обратно
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Так на это и расчитано - народ ценить начинает только тогда, когда потеряет!
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3
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Горожанин23 августа 2018, 14:30
Долой путинский режим!
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Горожанин23 августа 2018, 14:30
7 ноября близко близко. вот и "смягчение" . ну и 09.09.18 выборы. все для "народа" все против народа!!!
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ашотик23 августа 2018, 14:35
все на митинг сиводня
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Горожанин23 августа 2018, 14:35
Зачем?
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Горожанин23 августа 2018, 14:40
обломитесь!!!
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном смягчении положений пенсионной реформы. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 23 августа.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в Telegram-канале издания «Проект», которое ранее со ссылкой на источники сообщило, что президент Владимир Путин может на следующей неделе объявить о смягчении положений соответствующего правительственного законопроекта.

Масштабные изменения в пенсионном законодательстве кабинет министров анонсировал в середине июня. Несмотря на то что предлагаемое увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин большинство россиян восприняло негативно, 19 июля документ прошел в Госдуме первое чтение. С 18 августа по 24 сентября идет сбор предложений для поправок.

Ранее Путин заявил, что разделяет отношение большинства граждан к реформе. Однако, по его словам, сегодняшняя возрастная планка выхода на пенсию была обозначена еще в 1930-е годы. Глава государства заверил, что в любом случае решение не будет шоковым.
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Горожанин23 августа 2018, 14:42
Бандитский подход
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Горожанин23 августа 2018, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Долой режим!
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Ты этот бардак режимом называешь ??? Ну ты больной ... Если бы режим был - такие как ты и пикнуть не смели бы . Сидели бы , и хвалу Путину в три горла бы пели . Я это уже проходил , видел . Никакого режима у мягкотелого и почти беспомощного президента нет - так что может дальше призывать к смене власти . Не слезая с дивана . :-D
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
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Голосов: 186
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