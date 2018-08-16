«Раньше нужно было»: Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста

По его словам, продолжительность жизни в России растет, поэтому необходимы соответствующие решения

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста, об этом он сегодня заявил на форуме региональных СМИ в Казани, видеозапись выступления появилась на сайте правительства РТ.

Шаймиев рассказал, что в России растет продолжительность жизни, поэтому для обеспечения пенсии нужно все больше средств.

- Главное — подготовить пенсионную реформу, от этого не уйти. Если мы хотим, чтобы пенсионеры наши в будущем могли иметь накопления и позволить себе нормальную старость, поездить [по миру] и так далее. Мы же видим много пенсионеров, когда отдыхаем в зарубежных санаториях. Они наработали это, такая система оправдана, но самый болезненный момент — это переходный период [...] Может быть, и раньше нужно было начинать, а как по-другому? Ни одна страна не выдержит по-другому, - отметил Шаймиев.

Напомним, ранее депутат госсовета РТ Артем Прокофьев жестко раскритиковал пенсионную реформу. Он высмеял расчеты «ведущих экономистов», которые своими расчетами уже довели экономику Россию до состояния когда «надо бы менять этих самых экономистов, правительство, а не пенсионный возраст». По его словам, повышение пенсионного возраста - «это самый людоедский вариант пенсионной реформы».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируем с 2019 года.