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«Раньше нужно было»: Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста

"Раньше нужно было": Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста
16+
Фото: shaimiev.tatarstan.ru
По его словам, продолжительность жизни в России растет, поэтому необходимы соответствующие решения

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста, об этом он сегодня заявил на форуме региональных СМИ в Казани, видеозапись выступления появилась на сайте правительства РТ.

Шаймиев рассказал, что в России растет продолжительность жизни, поэтому для обеспечения пенсии нужно все больше средств.

- Главное — подготовить пенсионную реформу, от этого не уйти. Если мы хотим, чтобы пенсионеры наши в будущем могли иметь накопления и позволить себе нормальную старость, поездить [по миру] и так далее. Мы же видим много пенсионеров, когда отдыхаем в зарубежных санаториях. Они наработали это, такая система оправдана, но самый болезненный момент — это переходный период [...] Может быть, и раньше нужно было начинать, а как по-другому? Ни одна страна не выдержит по-другому, - отметил Шаймиев.

Напомним, ранее депутат госсовета РТ Артем Прокофьев жестко раскритиковал пенсионную реформу. Он высмеял расчеты «ведущих экономистов», которые своими расчетами уже довели экономику Россию до состояния когда «надо бы менять этих самых экономистов, правительство, а не пенсионный возраст». По его словам, повышение пенсионного возраста - «это самый людоедский вариант пенсионной реформы».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируем с 2019 года.  

N. Vildanov, 17.08.2018, 15:58
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин17 августа 2018, 16:13
Москва, 26 октября 2010, 12:28 — REGNUM Ежемесячная пенсия бывшего президента - госсоветника РТ Минтимера Шаймиева составляет 352 тысячи рублей. Кроме того, после ухода с занимаемой должности ему была положена единовременная выплата - 4,4 млн рублей.
Ни одна страна не выдержит по-другому, - отметил Шаймиев.
Лучший комментарий
0
37
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Зл17 августа 2018, 16:13
Хорошо рассуждать уже сидя на пенсии...
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22
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ГФорожанин17 августа 2018, 16:14
"Поездить по миру"? Наших пустили по миру!
0
20
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Горожанин17 августа 2018, 16:18
Передайте Баю пусть пенсию свою отменит и едит в свою деревню. Забылся однако
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Димон17 августа 2018, 16:37
На армию, чиновников, Сирию, крым, донбасс...Ни одна страна не выдержит такого.
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16
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Оскар17 августа 2018, 16:40
Помнится, 1флюгер ГКЧП поддержал..
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6
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Ж17 августа 2018, 16:44
Гнида этот Шаймиев , его и его детей давно сажать нужно !
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Вася17 августа 2018, 16:44
У бабая старческое слабоумие. Он уж и не помнит , что сам на пенсии.
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Владимир17 августа 2018, 16:47
Да он всё поддерживает, даже ГКЧП,, лишь бы от кормушки не отогнали...
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Горожанин17 августа 2018, 16:49
Тяжелая артиллерия пошла в ход. У современных калибр не тот?
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Горожанин17 августа 2018, 16:51
старыйщёрт.
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Горожанин17 августа 2018, 16:51
Чем больше нестабильности, тем лучше. Нужно катализировать процесс.
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Горожанин17 августа 2018, 16:52
[***]
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Горожанин17 августа 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Гнида этот Шаймиев , его и его детей давно сажать нужно !
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Ты почему самогон мне не даешь?!?!?
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Горожанин17 августа 2018, 17:04
Какая продолжительность жизни выросла и у кого? Если судить по жизни прадеда, который прожил 96 лет, дед прожил 80 лет, отец - 72 года. Тенденция говорит о снижении продолжительности жизни с каждым поколением. Ранее был естественный отбор в младенчестве, слабые умирали в младенчестве, а теперь рождаются в основном слабые и уровень медицины возрос, но этот человек выжив и не умерев в младенчестве слаб здоровьем и он недолгожитель. Сейчас подняв пенсионный возраст буржуи хотят избавится от социальных завоеваний социализма, чтобы только им, их детям и родственникам жилось привольно, а на людей наплевать. Быстро же бывшая партноменклатура забыла учение марксизма-ленинизма, тогда они говорили пламенные речи и пели "Интернационал". Такие люди никогда не были коммунистами по убеждениям, такими как Ленин, Сталин, Брежнев, Фидель Кастро, Че Гевара, которые и умерли коммунистами. Люди не согласные с повышением пенсионного возраста приходите 23.08.2018 в 17-30 в сквер Славы у метро Проспект Победы
0
4
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Фрекен Бок17 августа 2018, 17:13
Задолбали уже наше поколение своими переходными периодами!
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
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