В Казани прокуратура нашла нарушения в центре воспитания трудных подростков

В Казани прокуратура в ходе проверки нашла многочисленные нарушения в подростковом реабилитационном центре "Герда" на улице 1 мая, сообщили в надзорном ведомстве.

В центре был обнаружен некомплект специальной санитарной одежды для персонала буфета-раздаточной и не соответствующий стандартам план эвакуации людей в случае пожара, всего там были обнаружены нарушения противопожарных норм, трудового и санитарного законодательства, а также требований к обеспечению прав детей на охрану здоровья.

Были возбуждены административные дела по нескольким статьям.

Напомним, ранее Следственный комитет по РТ проверил реабилитационный центр для детей в Казани и возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". 14-летний подросток из Москвы рассказал, что его там заставляли ходить на «лабутенах» - зимние ботинки, к которым были привязаны деревянные бруски.