Один из инвесторов не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод под Казанью

Госкорпорация "Ростех" не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод в Зеленодольском районе, строительство которого является проектом своего дочернего предприятия "РТ-инвест". Об этом сообщает "Прайм".

- "Ростех" не инвестирует свои средства в проект, это изначально оговаривалось, он инвестирует свою мощь, — сказал глава "РТ-инвест" Андрей Шипелов.

"Ростеху" принадлежит 25,01% "РТ-инвест" и 9,4% АГК-2 — оператора строительства МСЗ в республике.

Напомним, 23 июля в Осиново депутаты местного поселения приняли изменения в генплан района — завод все-таки будет построен. Именно здесь, вблизи "Салават купере", вопреки сотням бунтующих жителей, которых перестали пускать на обсуждения с тех пор, как прежние слушания были сорваны.