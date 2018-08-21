В КФУ объяснили, почему 14-летняя девочка-студент поступила на платное отделение

У нее не хватало баллов для поступления на бюджетное отделение

В КФУ рассказали, почему 14-летняя Лина Мухаметзянова, ставшая одной из самых юных студенток вуза, поступила на платное отделение Института международных отношений, об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров.

- На "лингвистику" достаточно высокий проходной балл. По этой причине баллов, которые были у нее в наличии, оказалось недостаточно для поступления на бюджет. Речь шла о том, чтобы сдать на высокие баллы те предметы, которые она проходила самостоятельно. Это было достаточно сложно. Тем не менее, для 14-летнего ребенка показать такие результаты – 247 баллов – очень достойно, - рассказал представитель КФУ.

По его словам, Лина может стать одной из лучших студентов КФУ.

Напомним, девушка в 13 лет окончила школу экстерном, она училась в казанской гимназии №122, а затем перевелась в центр образования №162 Санкт-Петербурга, который окончила экстерном на дистанционном обучении.