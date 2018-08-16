В КФУ появилась 14-летняя студентка

В Казанский федеральный университет поступила 14-летняя абитуриентка Лина Мухаметзянова, она будет учиться на направлении «лингвистика» в Институте международных отношений на контрактной основе, сообщили в пресс-службе вуза.

Девушка в 13 лет окончила школу экстерном, она училась в казанской гимназии №122, а затем перевелась в центр образования №162 Санкт-Петербурга, который окончила экстерном на дистанционном обучении.

- Всего этим приказом в КФУ зачислено 4075 абитуриентов-контрактников, которые прошли конкурс, а также заключили договор и оплатили первый год обучения, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.