В Казани продают старинную лютеранскую Библию по цене трехкомнатной квартиры

На сайте бесплатных объявлений предлагают купить Библию за 7 миллионов рублей

В Казани продают старинную лютеранскую Библию 18-го века за 7 000 000 рублей. Соответствующее объявление было размещено на сайте Юла.ру 18 августа.

На этом же сайте за эту сумму можно купить трех- или даже четырехкомнатную квартиру в Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани продают санаторий «Санта» и отель «Мариотт», который подешевел за год на 336 млн.