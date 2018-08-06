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В Казани продают санаторий «Санта» и отель «Мариотт», который подешевел за год на 336 млн

В Казани продают санаторий "Санта" и отель "Мариотт", который подешевел за год на 336 млн
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Фото: avito.ru
Портал ProKazan.ru о том, за сколько в Казани можно купить отель, санаторий и даже музей

Санаторий Санта в Боровом Матюшино за 270 миллионов

Накануне на сайте бесплатных объявлений было размещено предложение о покупке санатория "Санта 2" в Боровом Матюшино. Территория санатория занимает 1,5 гектара земли, сам санаторий по площади - 5400 квадратных метров. Это не основное 8-этажное белое здание санатория, а относительно новый 4-этажный корпус на 200 мест, в котором есть лечебные кабинеты, столовая и спортивно-развлекательный комплекс.

Кстати, на эти деньги спокойно можно купить 25 двухкомнатных квартир по 70-80 квадратных метров на Сибгата Хакима с видом на Кремль. Учитывая, что стоимость аренды таких квартир составляет около 30 тысяч рублей, то каждый месяц на одной только сдаче такого имущества можно получать прибыль порядка 750 тысяч рублей. 

Отель Mariott за 864 миллиона. Подешевел за год на 336 миллионов

6-этажное здание отеля Mariott, который с февраля 2017 года работает под брендом Center Hotel Kazan Kremlin, год назад был выставлен на продажу за 1,2 млрд рублей. Сейчас на сайте объявлений можно увидеть сумму в 864 миллиона. 

Еще тогда отмечалось, что здание выставлено на торги вдвое выше рыночной стоимости. Эксперты оценивали его в 625 миллионов.

Номерной фонд насчитывает 150 номеров категорий Делюкс, Студия и Люкс. Отмечается, что реализация имущества производится через торги по банкротству согласно закону №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Музей Старо-татарской слободы за 30 миллионов рублей

Музей расположен в доме конца 19 века, в разное время он принадлежал разным купцам. Сначала здесь проживало семейство купца Чукина, а затем дом перепродали семье Азметьевых. Дом раньше был одноэтажный, в конце 19 века он сгорел и затем надстроили этажи. Во время ремонта здесь обнаружили старинные своды, как оказалось - это потолки Монье.

Всего в музее 5 залов, в которых предоставляется возможность ознакомиться с историй татар, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, принять участие в настоящем татарском национальном чаепитии вместе с интерактивной бабушкой, покататься на санях в виртуальных очках. 

Стоимость - 30 миллионов рублей. В объявлении указано, что есть заключенные договоры с туристическими фирмами и все необходимое для обеспечения потока клиентов.

Кстати, музей открылся в прошлом году, находится по адресу: улица Каюма Насыри, 38.

ProKazan.ru, 07.08.2018, 15:20
Тэги: Топы и рейтинги
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Комментарии

Горожанин07 августа 2018, 15:22
С какой целью вы это тут опубликовали?
Явно среди аудитории не будет покупателей ,
В ***у себе засуньте и санту и мариот.
Лучший комментарий
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11
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Горожанин07 августа 2018, 15:47
О банкротстве? Здесь есть коварный след мусина B-|
1
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Ж07 августа 2018, 16:10
Автор статьи учился писать в деревне или в кфу ? На сайте объявлений не о покупке а о продаже объявление . Оригинальный расчет в покупке двушек и сдаче по 30 тысяч - автор сам то пробовал сдавать за столько квартиры ? На содержание и ремонт этих двушек уйдет половина суммы , автор дебилоид ...
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Горожанинн07 августа 2018, 16:11
Налетай, подешевело
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Горожанин07 августа 2018, 16:16
Если 270 будущих пенсионеров направят свои отчисления в санаторий, то смогут не беспокоится о пенсии. А почему продают?
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Горожанин07 августа 2018, 16:18
купи продай
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