Им стал Марат Закиров, экс-глава Дирекции спортивных и социальных проектов

В Казани назначили нового главу Дирекции парков и скверов, им стал экс-глава Дирекции спортивных и социальных проектов Марат Закиров, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

В конце прошлого месяца стало известно, что руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова покидает свой пост, она переходит на работу в недавно созданное Министерство молодежи РТ. Мэр города Ильсур Метшин ждал от коллег предложений по возмжожным кандидатам на пост нового главы Дирекции. Сегодня стало известно имя нового главы.

- Именно 10 лет он пришел к нам в секретариат руководителя Исполкома. Затем - и Универсиада, и чемпионат мира по водным видам спорта, и Кубок конфедераций, и чемпионат мира по футболу, - заметил мэр.

По словам Метшина, новое назначение Марата Закирова - это более важное направление, чем Дирекция спортивных и социальных проектов.