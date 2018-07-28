В Казани ищут нового главу Дирекции парков и скверов

Ильсур Метшин обратился за помощь к коллегам

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова покидает свой пост, она переходит на работу в недавно созданное Министерство молодежи РТ. Об этом рассказал сегодня на совещании мэр города Ильсур Метшин.

Мэр отметил, что Саетова кроме общественных пространств города занималась еще и благотворительным проектом "Добрая Казань", Метшин ждет от коллег предложений по возмжожным кандидатам на пост нового главы Дирекции.

Алсу Саетова родилась в Казани в 1988 году. Окончила Казанский государственный технологический университет, менеджер государственного и муниципального управления (2010 г.).



С 2007 по 2008 гг. — специалист учебно-воспитательного управления ФГОУ ВПО “Казанский государственный технологический университет”.

С 2008 по 2009 гг. — специалист по работе с молодежью ГУ “Республиканский центр студенческих трудовых отрядов”.

С 2009 по 2011 гг. — специалист по работе с молодежью ГУ “Республиканский центр молодежных инновационных и профилактических программ”.

С 2011 по 2015 гг. — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента медиа, директор департамента медиа АНО “Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани”.

С 2016 по 2017 гг. — руководитель городского проекта “Добрая Казань”.

С 2017 по 2018 гг. — директор МБУ “Дирекция парков и скверов г. Казани”.

С 30 июля 2018 г. — помощник министра по делам молодежи Республики Татарстан.