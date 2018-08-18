На Дне города в Казани выступят Hi-Fi и «Любэ»

Основные мероприятия пройдут около Центра семьи "Казан"

В Казани на День города, 30 августа, выступят группы "Любэ" и Hi-Fi, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Утром пройдет традиционное заседание в Казанской ратуше, в 10:00 в парке им. Горького начнется детский праздник "Сокровища старого парка", в это же время у центра семьи "Казан" откроется этноконфессиональный фестиваль "Мозаика культур".

С 10:45 у театра им. Камала начнется фестиваль "Играй, гармонь", в 12:30 на площади Тысячелетия пройдет автомотошоу, спустя 2 часа на местном ипподроме начнутся конно-спортивный праздник и скачки на кубок президента РТ и приз мэрии Казани.

Кроме того, в течение дня мероприятия пройдут у театра им. Камала, на площади Тысячелетия, в Казанском Кремле, в Старо-Татарской слободе, перед Дворцом Земледельцев и на других площадках.

Завершением городского праздника станет салют, который начнется в 22 часа над акваторией реки Казанки.

В прошлом году на Дне города выступали Митя Фомин и певица Ёлка.