На День города в Казани выступят Митя Фомин и певица Ёлка

Главная концертная площадка в этот день будет развернута у Центра семьи «Казан»

На День города в Казани, 30 августа, выступят Митя Фомин и певица Ёлка. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил руководитель управления культуры Азат Абзалов.

Главная концертная площадка в этот день будет развернута у Центра семьи «Казан». Начало вечерней программы в 18.00.

В 20.00 перед дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

- Также в этот день будет открыт новый арт-объект «Любовь — мэххэббет» парке Горького, детский парк по улице Сыртлановой, - сказал Абзалов.

В 13.00 на Площади Тысячелетия начнется авто-мото шоу «Kazan city racing». Одновременно на площадке около Центра семьи «Казан» стартует спортивный праздник Матч ТВ с автомобильным шоу и представлением водных байкеров в акватории реки Казанки.

В 14.00 в парке Чёрное озеро откроется международный фестиваль классической музыки Музыка Вокруг Нас! В программе - камерные оперы, оркестр пианистов, выступление ансамбля барочной музыки «Дух Ветра» («L'esprit du Vent») (Москва) под руководством Филипа Ноделя, польской флейтистки Эдита Филл и художника - абстракциониста Давид Ру.

Завершится праздник традиционным салютом над акваторией Казанки в 22 часа.

Кстати, в Альметьевске на Дне города, 2 сентября, выступят группы «Би-2», «Ночные снайперы» и певец Элвин Грей. А в Набережных Челнах певица Нюша.