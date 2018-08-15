В Казани на месте снесенного комбината «Здоровье» могут построить торговый центр или сауну

В документах мэрии сообщается об утверждении проекта межевания территории

На месте снесенного в прошлом году комбината "Здоровье" в центре Казани могут появиться новый торговый центр или сауна, в опубликованных документах мэрии сообщается об утверждении проекта межевания территории.

На месте снесенного комплекса появятся два земельных участка (площадью 11,2 тыс кв. м и 4,1 тыс. кв.м.) путем перераспределения земель, находящихся в государственной и частной собственности. Им будут присвоены адреса "Островского, 28" и "Островского, 26" соответственно.

Территорию первого участка можно будет использовать для строительства торговых объектов, таких как ТЦ, или объектов бытового обслуживания, таких как бани или сауны. Меньшая территория была признана зоной коммерческого ядра, где действуют ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры.

Напомним, комбинат "Здоровье" закрылся 1 июля, а 11 сентября начался снос комбината, построенного еще в 70-х годах прошлого века. Бывший мэр города Камиль Исхаков сообщил, что на месте старого здания построят новое. При этом в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани. Его стоимость может превысить 1 млрд рублей.