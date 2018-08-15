В Казани обворовали квартиру экс-хоккеиста «Ак Барса»: под подозрением - его бывшая

Общая сумма похищенного достигает почти 2,5 млн рублей

В Казани на улице Касаткина неизвестные обворовали квартиру экс-хоккеиста "Ак Барса" Григория Панина, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- В начале июня неизвестные проникли в квартиру хоккеиста, откуда похитили ювелирные изделия на сумму почти 2,5 млн рублей. На днях после проведенной проверки было возбуждено дело по статье "Кража", - сообщили ProKazan.ru.

В совершении преступления подозревается бывшая жена хоккеиста 28-летняя Регина Панина. Сейчас идет расследование.

Дом, где произошло преступление

Отметим, несколько лет назад Регину Панину признали виновной в смертельном ДТП - в 2009 году у села Моисеевка в Мелекесском районе Ульяновской области девушка, находившаяся за рулем Porsche Carrera, на повороте трассы не справилась с управлением - и машина на полной скорости вылетела на "встречку". Произошло лобовое столкновение с "Ладой", в которой находились молодые супруги Сергей Зинин (28 лет) и Наталья Мухина (32 года), они погибли. Паниной назначили 4 года колонии-поселения с отсрочкой приговора на 14 лет в связи с рождением сына. Вскоре после этого супруги расстались.

При этом несколько лет назад Панин опубликовал в "Инстаграме" пост-предостережение. В нем говорится о том, что бывшая жена угрожает хоккеисту, при этом редко дает видеться с сыном Марком. Панин предостерег нового ухажера бывшей супруги, некого хоккеиста. По его утверждению, появление Регины в жизни этого спортсмена разрушило его семью.

Напомним, Панин играл в "Ак Барсе" с 2007 по 2014 год, сейчас он играет за "Салават Юлаев".