ПСО «Казань» отстранили от строительства двух домов в «Салават Купере»

Достраивать дома будут другие подрядчики

ПСО "Казань" не будет достраивать два дома в казанском ЖК "Салават Купере", сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

Дома 1 и 5 в 11 комплексе будут достраивать, соответственно, строительные компании "Строитель+" и "Народный дом". Готовность дома 11−1 на 425 квартир на данный момент составляет 85,1%. Строительство дома 11−5 на 340 квартир завершено на 77%.

При этом ПСО "Казань" достроит дом 11−3.

Напомним, ранее сообщалось, что Рустам Минниханов поручил провести специальную проверку в связи с обращениями жителей новых домов ЖК "Салават Купере", которые жалуются на ненадлежащее качество выполненных строительных работ.