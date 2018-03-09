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Минниханов поручил проверить жалобы на некачественное жилье в ЖК «Салават Купере»

Минниханов поручил проверить жалобы на некачественное жилье в ЖК «Салават Купере»
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Фото: из архива kzn.ru

Рустам Минниханов поручил провести специальную проверку в связи с обращениями жителей новых домов ЖК "Салават Купере", которые жалуются на ненадлежащее качество выполненных строительных работ. Об этом Рустам Минниханов заявил сегодня на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ. 

- Поступает много жалоб на мое имя. Жители “Салават Купере” жалуются на некачественные дома. Специалистам Госстройнадзора РТ необходимо съездить на место, всё проверить и принять необходимые меры, - цитирует слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Также Минниханов призвал тщательнее следить за работой подрядчиков, задействованных в реализации республиканских программ по строительству и капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы.

По словам Рустама Минниханова, ранее поступило обращение, согласно которому в Тюлячинском районе рабочие при возведении нового клуба использовали вторичные строительные материалы. Помимо этого, были допущены грубые нарушения требований проектной документации и технических регламентов, учреждение не было оснащено новым оборудованием.

- Бессовестные люди! Мы в этой деревне для людей клуб строим, а они так к этой работе относятся. Больше никогда не допускайте этого подрядчика к работе. А куратора, который подписывал итоговые документы необходимо привлечь к ответственности, - добавил президент, поручив впредь незамедлительно реагировать на подобные сигналы.

Также сегодня Рустам Минниханов поручил активизировать работу в части погашения задолженности по заработной плате.

ProKazan.ru, 09.03.2018, 19:28
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин09 марта 2018, 19:54
"А куратора, который подписывал итоговые документы необходимо привлечь к ответственности, - добавил президент"
вот это самые главные слова!
1
13
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Горожанин09 марта 2018, 19:58
какая активность Президента перед выборами! Всех привлечь, наказать, разобраться.. :-D
0
17
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Марсель09 марта 2018, 19:59
Да, задолбал он привлекать к отвественности на словах. Минниханов, ты президент или марионетка ходячая...съезди , посмотри... куда людей выселяете, куда соципотечники едут. Разберись, ..лять. Или иди на пенсию...
2
22
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Горожанка09 марта 2018, 20:06
Вот тебе и новое жилье !
1
10
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мин рус09 марта 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Да, задолбал он привлекать к отвественности на словах. Минниханов, ты президент или марионетка ходячая...съезди , посмотри... куда людей выселяете, куда соципотечники едут. Разберись, ..лять. Или иди на пенсию...
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тэк знэщит, президент там знэщит
без варьянтов
5
2
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Горожанин09 марта 2018, 20:29
Вот такое качество работы. Спасибо большое....
Лучший комментарий
2
26
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Горожанин09 марта 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
тэк знэщит, президент там знэщит
без варьянтов
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Дурилка картонная. :-D
3
7
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Горожанин09 марта 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Вот тебе и новое жилье !
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Без бульдрабиз!
0
9
Согласны с автором?
горожанин09 марта 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Вот такое качество работы. Спасибо большое....
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Кто принимал такие квартиры? Он что слеп? Если да, то как он работает.
0
14
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Горожанин09 марта 2018, 21:27
Я обещаю обещать...
0
6
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Горожанин09 марта 2018, 22:38
Перед выборами начал показывать работу
0
2
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Горожанин09 марта 2018, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Кто принимал такие квартиры? Он что слеп? Если да, то как он работает.
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Деньги ослепили
0
4
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Горожанин09 марта 2018, 22:43
В ответ на комментарий пользователя
Вот такое качество работы. Спасибо большое....
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а это точно в салават купере?
0
2
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Горожанин09 марта 2018, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
Перед выборами начал показывать работу
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в любом случае, если есть жалобы, нужно устранить проблемы. Правильно же сказал
2
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Горожанин09 марта 2018, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
а это точно в салават купере?
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Да так во всех ипотечных домах без исключения!
1
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Горожанин09 марта 2018, 22:51
В ответ на комментарий пользователя
Да так во всех ипотечных домах без исключения!
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ну не нужно голословно писать, что так во всех домах. А то все же поверят
4
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Горожанин09 марта 2018, 22:52
Мой зять на этой стройке века работал.Каждый день рассказывал как ужасно строят эти дома.
0
6
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Горожанка09 марта 2018, 22:56
В ответ на комментарий пользователя
Мой зять на этой стройке века работал.Каждый день рассказывал как ужасно строят эти дома.
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Нового ничего не сказали , ужас везде как строют . О
0
6
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Горожанин09 марта 2018, 23:05
В ответ на комментарий пользователя
ну не нужно голословно писать, что так во всех домах. А то все же поверят
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В Азино во всех ипотечных домах при заселении было выявлено полно нарушений! Сколько раз Метшина на разговор вызывали! Да пох им только!
1
4
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Горожанин09 марта 2018, 23:45
Зачем вы покупаете жильё в этим бесконечных одних за одними бетонных конурках?
Что вас оттолкнуло купить частный дом с теми же 4-5 сотками своей земли? (?)
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Горожанин10 марта 2018, 00:26
пусть застройщик выполняет указания президента. И все. Что можно - ликвидировать.
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Горожанин10 марта 2018, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
Мой зять на этой стройке века работал.Каждый день рассказывал как ужасно строят эти дома.
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тут что угодно можно насочинять в комментариях. Зять. брат, сват...
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Давно живу10 марта 2018, 00:54
Бисяусьныйе люди. Только и могут жаловаться и чернить хозяина
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Павел Филипов10 марта 2018, 01:36
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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