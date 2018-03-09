Минниханов поручил проверить жалобы на некачественное жилье в ЖК «Салават Купере»

Рустам Минниханов поручил провести специальную проверку в связи с обращениями жителей новых домов ЖК "Салават Купере", которые жалуются на ненадлежащее качество выполненных строительных работ. Об этом Рустам Минниханов заявил сегодня на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

- Поступает много жалоб на мое имя. Жители “Салават Купере” жалуются на некачественные дома. Специалистам Госстройнадзора РТ необходимо съездить на место, всё проверить и принять необходимые меры, - цитирует слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Также Минниханов призвал тщательнее следить за работой подрядчиков, задействованных в реализации республиканских программ по строительству и капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы.

По словам Рустама Минниханова, ранее поступило обращение, согласно которому в Тюлячинском районе рабочие при возведении нового клуба использовали вторичные строительные материалы. Помимо этого, были допущены грубые нарушения требований проектной документации и технических регламентов, учреждение не было оснащено новым оборудованием.

- Бессовестные люди! Мы в этой деревне для людей клуб строим, а они так к этой работе относятся. Больше никогда не допускайте этого подрядчика к работе. А куратора, который подписывал итоговые документы необходимо привлечь к ответственности, - добавил президент, поручив впредь незамедлительно реагировать на подобные сигналы.

Также сегодня Рустам Минниханов поручил активизировать работу в части погашения задолженности по заработной плате.