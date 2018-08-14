В Казани пройдет новый митинг против повышения пенсионного возраста, он состоится 23 августа в сквере Славы у станции метро "Проспект Победы". Акция организована КПРФ, сообщили организаторы.

Всех желающих приглашают на площадку к 17:30, митинг согласован с городскими властями.

На предыдущий митинг пришли более 1000 человек. Люди с собой принесли плакаты с лозунгами "Нет пенсионной реформе Медведева", "Партию жуликов и воров к ответу", "Господдержку пенсионерам, а не олигархам".

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируем с 2019 года.