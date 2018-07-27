В Казани на митинг против пенсионной реформы пришли более 1000 человек

Портал ProKazan публикует фоторепортаж

В эти минуты в Казани в сквере им. Тинчурина по улице Татарстан проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Как сообщает корреспондент портала ProKazan.ru с места событий, на акцию протеста пришли более 1000 человек.

Люди с собой принесли плакаты с лозунгами «Нет пенсионной реформе Медведева», «Партию жуликов и воров к ответу», «Господдержку пенсионерам, а не олигархам».

Также в ходе митинга проходил сбор подписей за отмену повышения пенсионного возраста.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируем с 2019 года.