Генконсульство Китая в Казани откроется в новом здании 22 августа‍

В Казани на улице Подлужная 22 августа откроется новое здание генерального консульства Китая, сообщает пресс-служба правительства РТ. Оно станет главным в Приволжском консульском округе.

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь провел сегодня встречу с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, пригласив того принять участие в открытии нового здания.

Напомним, консульство Китая в Казани открылось несколько лет назад. Последние несколько лет власти не могли подобрать правильный участок и здание, которое бы удовлетворяло дипломатов из Китая.