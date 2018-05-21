Генконсульство Китая в Казани начнет работать в новом здании к концу года

Между сторонами был долгий процесс согласования

Генеральное консульство КНР в Казани начнет свою работу в новом здании на улице Подлужная к концу этого года, рассказала сегодня на брифинге руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

- Очень долгое время не могли подобрать правильный участок и здание, которое бы удовлетворяло китайскую сторону. После того, как мы приняли решение по Подлужной, был долгий процесс согласования, потому что вопросы решались через Министерство иностранных дел и ФСБ. Потом согласования завершились, - рассказала Талия Минуллина.

Напомним, консульство Китая в Казани открылась несколько лет назад.