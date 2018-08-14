«Казань больше Парижа в 5 раз». Восемь фактов о столице РТ которые вы, возможно, не знали

Почитайте продолжение материала о необычных фактах про Казань, которые малоизвестны жителям нашего города

Прошлый материал о десяти небанальных фактах о Казани вызвал такой большой интерес среди читателей, что мы решили выпустить продолжение и порадовать вас новыми историями о городе. Особенно бурно в комментариях обсуждалась история о сыне Сталина, который жил на улице Гагарина, спился и умер при загадочных обстоятельствах.

Сегодня предлагаем вам новую порцию интересных фактов о Казани.

Дачи в Казани появились в середине ХIX века

Летняя жара гнала из пыльного города всех, кто имел для этого хоть минимальные средства. Сначала снимались комнаты и дома вокруг Дальнего и Среднего Кабана. На работу добирались пароходиками. По утрам и вечерам суда были всегда переполнены.

Постепенно география отдыха расширялась - за счет Верхнего Услона и других селений вверх и вниз по Волге.

С 1893 года, с приходом в наши края Московско-Казанской железной дороги, дачники освоили Юдино, Займище, Лаврентьево (Обсерватория) и, конечно, Васильево - «местечко рыбное и грибное».

Первый самолет пролетел над Казанью спустя 7 лет после его изобретения братьями Райт

Казанцы впервые увидели настоящий самолет над городом в начале сентября 1910 года, во время гастрольных полетов интернациональной команды пилотов, ведомых нашим земляком Васильевым. Та «Казанская авиационная неделя» проходила на ипподроме Общества любителей конного бега. Вся Казань перебывала в те дни на Газовой улице. Разговорам об авиации не было конца.

Первым полноценным гипермаркетом Казани был «SubContinent»

Первым настоящим гипермаркетом Татарстана стал магазин "SubContinent", открывший свои двери для казанцев в далеком 1996 году. Несмотря на многие недочеты, "SubContinent" стал культовым местом для студентов 90-х и 00-х. До появления "Кольца" это было единственное место в центре города, где ближе к ночи можно было закупиться всем необходимым. Теперь этого магазина уже нет.

До 1956 года Казанка текла по другому руслу

Сто лет назад Казанка впадала в Волгу не в районе современной Кировской дамбы, а в нескольких километрах западнее, там, где проходит граница Адмиралтейской слободы и поселка Игумново (район железнодорожной станции "Лагерная").

Строительство Куйбышевского водохранилища привело к затоплению большой территории около Казани и частично в черте города. По этой причине русло Казанки перенесли западнее. Старое русло огородили плотинами и оно начало заболачиваться.

Если сегодня памятник павшим воинам находится на острове, а Адмиралтейская слобода – на правом берегу реки, то 100 лет назад Казанка протекала правее них и отделяла эти места от Ягодной и Пороховой слобод или Заречья (современный район улицы Гладилова и парка Петрова).

Казанское метро могло появиться в одно время с московским

Первые проекты казанской подземки появились еще в 30-е годы прошлого столетия. Но Великая отечественная война помешала их осуществлению. Снова о метро заговорили только в 60-е годы, после начала массового жилищного строительства. Но реальные сдвиги начались только с 1983 года. Маршрут построенной тогда первой ветки остался практически в неизменном виде, и сегодня тоже соединяет спальные районы Горок с центром города и северной промзоной, «захватив» еще Московский и Авиастроительный район. Строительные работы начались в 1988 году. Но уже в 1989-м было прекращено финансирование строительства метрополитенов по всей стране.

Решение о строительстве Казанского метрополитена было принято президентом России Борисом Ельциным в 1996 году, финансирование же этого строительства началось в 1997 году. Открытие первого участка «Кремлёвская» — «Горки» состоялось 27 августа 2005 года и было приурочено к празднованию 1000-летия Казани.

Глава ленинградских коммунистов учился в Казани

В казанском низшем механико-техническом промышленном училище учился Сергей Киров, градоначальник Ленинграда с 1926 года по 1934 год. Позже Казанское низшее механико-техническое промышленное училище вошло в состав КХТИ (КГТУ) и стало носить имя своего известного выпускника. Стоит заметить, что Киров окончил училище в числе лучших выпускников.

Вечером 1 декабря 1934 года Киров, шедший на заседание по коридору ленинградской мэрии, был убит выстрелом в затылок «врагом народа».

Казань больше Парижа в 5 раз

Казань по площади больше многих европейских городов, даже столиц. Например, Париж и Лиссабон меньше Казани в 5 раз. По площади столицу Татарстана можно сравнить с Прагой.

Площадь Казани составляет 515 км²

На улице Татарстан расположен мост

Проблемный перекресток улиц Татарстан и Левобулачной ко всему прочему является еще и мостом. Не верите? Смотрите фото.