Лучшее пиво и спившийся сын Сталина: 10 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали

ProKazan.ru составил подборку необычных фактов о Казани, которые малоизвестны жителям нашего города

За тысячелетнюю историю Казань обросла всевозможными мифами и легендами. Чем дальше мы углубляемся в древность, тем более размытыми становятся границы между вымыслом и фактами. Однако есть события, достоверность которых не вызывает споров, тем более когда речь идет о событиях прошлого столетия.

Старый вокзал на Воровского - копия бостонской ратуши

Старый железнодорожный вокзал на Воровского был спроектирован в начале 1970-х годов институтом Мосгипротранс специально для Казани. По замыслу креативных столичных архитекторов он был выполнен в стиле "необрутализм" и по сути был копией здания Бостонской ратуши в США, построенной в 1969 году.

Ельцин провел детство в Казани

Первый президент России Борис Ельцин в раннем детстве жил в Казани. Его отец Николай Ельцин вместе с братом Андрианом работали здесь в 1930-е годы плотниками на строительстве Казанского авиастроительного завода. В Казани же отца и брата будущего политика арестовали по доносу и отправили в исправительно-трудовые лагеря.

Один из первых отечественных "флешмобов" был проведен в Казани

В 1911 году группа врачей-энтузиастов образовала комитет Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом под названием «Белая ромашка». В день белого цветка (обычно он проводился в мае) сотни людей разного возраста и сословий наполняли корзинки цветами и продавали букеты по всему городу.

Активное участие в его работе принимали и казанцы, особенно студенты университета. По улицам разъезжали повозки, украшенные белыми ромашками, на открытых площадках проводились беседы и лекции о туберкулезе.

До 1967 года казанцы отдыхали один день в неделю

Туристическая традиция казанцев ездить с палатками в соседнюю республику Марий Эл зародилась в далеком 1967 году.

Именно в тот год 7 марта было принято постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». Суббота в стране официально стала нерабочим днем.

Появилась возможность планировать на уик-энд серьезные дела. Наиболее доступным видом полноценного отдыха тогда считался туризм.

Казанское пиво считалось лучшим в России

В самом начале XX века казанское пиво считалось одним из лучших в России. Только завод Петцольда и Александрова выпускали до десяти марок пива, причем александровское украшали медали венской и парижской Всемирных выставок. А петцольдовское — Гран-При Всемирной выставки 1906 года во Флоренции, золотые медали выставок в Амстердаме, Барда, Брюсселе, Лондоне и Париже.

Американских солдат награждали татарстанскими часами

В ста километрах от Казани находится город Чистополь с известным на весь мир часовым заводом. Произведенными там часами "Восток Командирские" награждали американских офицеров, отличившихся во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Завод выиграл тендер.

Сын Сталина спился в казанской «однушке» и был захоронен на Арском кладбище

Сын Иосифа Сталина - Василий Сталин – спустя 8 лет после смерти своего могущественного отца был разжалован и сослан в ссылку в Казань. Он жил в однокомнатной "сталинке" по адресу ул. Гагарина, 105. Здесь он влюбился в медсестру Марию Шеваргину, а спустя год скончался от алкогольного отравления.

Захоронен на Арском кладбище 21 марта 1962 года, но через 40 лет его останки были перезахоронены в Москве.

В Казани первый телефон появился спустя 12 лет после его изобретения Беллом

Телефон был придуман в США в 1876 году, а уже через 12 лет, в 1888 году, он заработал в Казани.

Центральная телефонная станция размещалась в здании губернской почтовой конторы на Грузинской (нынешняя улица Карла Маркса, 31, здание КАИ). И работало там всего 7 телефонисток.

В Казани автомобиль появился 115 лет назад

Первые достоверные сведения о появлении автомобилей в Казани относятся к 1903 году. Как сообщали газеты, некий господин Казем-Бек проехал на своем моторном экипаже от Черного озера до современной улицы Островского вызвав бурю возмущений у горожан.

В течение семи лет после этого события в Казани появились первые таксопарки и прокаты машины. Стоимость автомобилей в то время была астрономическая. Поэтому основная масса горожан либо пользовалась услугами извозчиков и трамваев, либо просто ходила пешком.

Под Казанью находится аргентинский курорт

С другой стороны земного шара, примерно под Казанью находится город Мар-дель-Плата (Аргентина). Это один из крупнейших рыболовецких портов на берегу Атлантического океана и важный морской курорт. 7-й по численности населения город Аргентины.