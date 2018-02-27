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Лучшее пиво и спившийся сын Сталина: 10 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали

Лучшее пиво и спившийся сын Сталина: 10 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали
16+
ProKazan.ru составил подборку необычных фактов о Казани, которые малоизвестны жителям нашего города

За тысячелетнюю историю Казань обросла всевозможными мифами и легендами. Чем дальше мы углубляемся в древность, тем более размытыми становятся границы между вымыслом и фактами. Однако есть события, достоверность которых не вызывает споров, тем более когда речь идет о событиях прошлого столетия.

Старый вокзал на Воровского - копия бостонской ратуши

Старый железнодорожный вокзал на Воровского был спроектирован в начале 1970-х годов институтом Мосгипротранс специально для Казани. По замыслу креативных столичных архитекторов он был выполнен в стиле "необрутализм" и по сути был копией здания Бостонской ратуши в США, построенной в 1969 году.

Ельцин провел детство в Казани

Первый президент России Борис Ельцин в раннем детстве жил в Казани. Его отец Николай Ельцин вместе с братом Андрианом работали здесь в 1930-е годы плотниками на строительстве Казанского авиастроительного завода. В Казани же отца и брата будущего политика арестовали по доносу и отправили в исправительно-трудовые лагеря.

Один из первых отечественных "флешмобов" был проведен в Казани

В 1911 году группа врачей-энтузиастов образовала комитет Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом под названием «Белая ромашка». В день белого цветка (обычно он проводился в мае) сотни людей разного возраста и сословий наполняли корзинки цветами и продавали букеты по всему городу.

Активное участие в его работе принимали и казанцы, особенно студенты университета. По улицам разъезжали повозки, украшенные белыми ромашками, на открытых площадках проводились беседы и лекции о туберкулезе.

До 1967 года казанцы отдыхали один день в неделю

Туристическая традиция казанцев ездить с палатками в соседнюю республику Марий Эл зародилась в далеком 1967 году.

Именно в тот год 7 марта было принято постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». Суббота в стране официально стала нерабочим днем.

Появилась возможность планировать на уик-энд серьезные дела. Наиболее доступным видом полноценного отдыха тогда считался туризм.

Казанское пиво считалось лучшим в России

В самом начале XX века казанское пиво считалось одним из лучших в России. Только завод Петцольда и Александрова выпускали до десяти марок пива, причем александровское украшали медали венской и парижской Всемирных выставок. А петцольдовское — Гран-При Всемирной выставки 1906 года во Флоренции, золотые медали выставок в Амстердаме, Барда, Брюсселе, Лондоне и Париже.

Американских солдат награждали татарстанскими часами

В ста километрах от Казани находится город Чистополь с известным на весь мир часовым заводом. Произведенными там часами "Восток Командирские" награждали американских офицеров, отличившихся во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Завод выиграл тендер. 

Сын Сталина спился в казанской «однушке» и был захоронен на Арском кладбище

Сын Иосифа Сталина - Василий Сталин – спустя 8 лет после смерти своего могущественного отца был разжалован и сослан в ссылку в Казань. Он жил в однокомнатной "сталинке" по адресу ул. Гагарина, 105. Здесь он влюбился в медсестру Марию Шеваргину, а спустя год скончался от алкогольного отравления.

Захоронен на Арском кладбище 21 марта 1962 года, но через 40 лет его останки были перезахоронены в Москве.

В Казани первый телефон появился спустя 12 лет после его изобретения Беллом

Телефон был придуман в США в 1876 году, а уже через 12 лет, в 1888 году, он заработал в Казани.

Центральная телефонная станция размещалась в здании губернской почтовой конторы на Грузинской (нынешняя улица Карла Маркса, 31, здание КАИ). И работало там всего 7 телефонисток.

В Казани автомобиль появился 115 лет назад

Первые достоверные сведения о появлении автомобилей в Казани относятся к 1903 году. Как сообщали газеты, некий господин Казем-Бек проехал на своем моторном экипаже от Черного озера до современной улицы Островского вызвав бурю возмущений у горожан.

В течение семи лет после этого события в Казани появились первые таксопарки и прокаты машины. Стоимость автомобилей в то время была астрономическая. Поэтому основная масса горожан либо пользовалась услугами извозчиков и трамваев, либо просто ходила пешком.

 Под Казанью находится аргентинский курорт

С другой стороны земного шара, примерно под Казанью находится город Мар-дель-Плата (Аргентина). Это один из крупнейших рыболовецких портов на берегу Атлантического океана и важный морской курорт. 7-й по численности населения город Аргентины.

Нияз Гатауллин, 30.07.2018, 16:45
Тэги: Достопримечательности Казани, Топы и рейтинги
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор30 июля 2018, 16:54
С пивом аккуратнее нужно. Можно спиться незаметно.
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Горожанин30 июля 2018, 17:08
Кстати - о Василии Сталине . Я лично не представляю сына Д.А. Медведева , приземляющегося на Су - 25 -ом , после успешной бомбардировки баз террористов . Ну не могу , и все тут . С воображением плохо .
4
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Димон30 июля 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Кстати - о Василии Сталине . Я лично не представляю сына Д.А. Медведева , приземляющегося на Су - 25 -ом , после успешной бомбардировки баз террористов . Ну не могу , и все тут . С воображением плохо .
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Ты думаешь Василию разрешали боевые вылеты?
4
4
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Димон30 июля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Кстати - о Василии Сталине . Я лично не представляю сына Д.А. Медведева , приземляющегося на Су - 25 -ом , после успешной бомбардировки баз террористов . Ну не могу , и все тут . С воображением плохо .
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Он в основном ЦСКА занимался.
4
3
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Димон30 июля 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Кстати - о Василии Сталине . Я лично не представляю сына Д.А. Медведева , приземляющегося на Су - 25 -ом , после успешной бомбардировки баз террористов . Ну не могу , и все тут . С воображением плохо .
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Интересная статья. Про Василия, правда, все известно было.
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Горожанин30 июля 2018, 17:19
Стыдно,больше о Василии ничего не нашли написать?
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Горожанин30 июля 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Ты думаешь Василию разрешали боевые вылеты?
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Только Якову можно было воевать?Давайте про всех ветеранов напишите что спились.У человека заслуги были вообще- то.
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7
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Горожанка30 июля 2018, 17:27
Яков Сталин погиб в ВОВ. Василий Сталин был арестован идиотом хрущёвым, который расстрелял рабочих в Новочеркасске, отпустил фашистку Грязнову-Лапшину из лагеря. Арестовал Василия Сталина, также участника ВОВ, потом убил его. Идиот-хрущёв уничтожил материалы 19 Съезда Партии КПСС. (1952).
В Новочеркасске народ не из-за пирожков вышел, как либералы любят врать, а ПРОТИВ ХРУЩЁВА.
Статейку я вашу не читала, достаточно мерзкого названия.
ЗВ РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА! Вам это не изменить.
И.В. Сталин - гений, а хрущ - идиот.
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Горожанин30 июля 2018, 17:52
Американских солдат награждали татарстанскими часами. Интересный факт
0
2
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Горожанин30 июля 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Кстати - о Василии Сталине . Я лично не представляю сына Д.А. Медведева , приземляющегося на Су - 25 -ом , после успешной бомбардировки баз террористов . Ну не могу , и все тут . С воображением плохо .
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А что, во времена Сталина беспилотников не было? Невозможно представить. С воображением плохо.
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Горожанка30 июля 2018, 17:57
А почему хрущ выпустил фашистку Грязнову-Лапшину? Концлагерь был под Нарвой. Она там на фашистов работала. Заставляла женщин присягать фашистам. За издевательство над женщинами (она голыми их перед фашистами заставляла работать) получала большие деньги. Потом на власовцев работала. В статье про это ничего нет??? Как же так??????????
Вы хорошо знаете, кто вам пишет. А если забыли мои координаты, так на Кремлёвской, 9 (Казань) вам сообщат.
Может и на меня дело сфабрикуете, как на Василия Сталина?
Василия Сталина оскорбляете? Ну, не к САДИСТАМ же из реабилитационного центра претензии предъявлять.
А что про САДИСТОВ НЕ ПИШЕТЕ? Повысили их? Премию выдали?
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Горожанин30 июля 2018, 18:20
Аргентина то тут причём?%-8
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Горожанин30 июля 2018, 18:21
Я была на похоронах ВАСИЛИЯ СТАЛИНА .ПОХОРОНЫ были ужасные : 1) пускали народ 5-10 минут , 2 ) оркестре начал и кончил играть через 1- 3 мин . 3 ) оркестре был на площадке между 4 -5 эт. Крышка гроба стояла на площадке 4 этажа 4 ) гроб несли сквозьтолпы спрессованой толпы народа, 5 ) гроб засунули в катлажку серебристого цвета , каторая стояла в притык к дверям подьезда, 6 ) народ , не большая кучка орала : сын за отца не отвечает . 7)на похоронах были случайно узнавшие люди ,которым успели шепотом передать о смерти . 8) нас заблокировали , пока не уехала каталажка с гробом и 3-4 машины , кажется Волги ,. В день похорон была серо дождливая погода , я была ребёнком , которая не была в школе. Меня с 4эт.прижали к гробу ( поразил цвет его светло золотистых волос , как у меня ), к его голове и до. тащили до дверей каталажки , с зади меня хотели засунуть в эту каталжки , я уперлась ногами за пол или лесинки каталажки и забрала : ,,Я чужая , я не родственница,, Меня отшвернули , закрыли задннию дверь машины и уехали на большой скорости и следом несколько легковых машин ,. Мне было 10 лет , я училась в 4 классе . Извените за ошибки .
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Горожанка30 июля 2018, 18:24
ВСЕМ СМОТРЕТЬ! На ypotube видео: "Ученица начальных классов ударила "учителя" в пах". Длительность 0:59. Вот такую ШВАЛЬ понабрали в образовательные учреждения. Я про МРАЗЬ, которая посмела маскироваться под учителя.
А я по какому поводу на Кремлёвскую, 9 обращалась???
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Горожанин30 июля 2018, 18:27
Если ничего не получается, то пора вводить расстрелы чиновников
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