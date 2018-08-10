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В Казани продлили срок ареста для экс-главы «Татфондбанка»

В Казани продлили срок ареста для экс-главы "Татфондбанка"
16+
Фото: "Реальное время"
Он пробудет дома, как минимум, до 16 ноября

Верховный суд Татарстана сегодня продлил срок до 16 ноября домашнего ареста для экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, об этом стало известно сегодня на заседании.

Срок ареста был продлен по ходатайству Следственного комитета, прокуратура поддержала ходатайство, адвокат Мусина не стал возражать.

Напомним, 26 января Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

N. Vildanov, 13.08.2018, 11:45
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин13 августа 2018, 11:56
А как же он, будучи под домашним арестом, на празднике каком-то вроде был , то ли в Москве, то ли еще где то, ничего не понимаю...
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 11:59
Не стал возражать в натуре сильная личность
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 12:13
Похудел, помолодел...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 12:16
потом этот арест зачтут ему и с зала суда выпустят на свободу
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 12:18
я думал что это бабулька на фото
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 12:20
[***]
1
0
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