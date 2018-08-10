В Казани продлили срок ареста для экс-главы «Татфондбанка»

Он пробудет дома, как минимум, до 16 ноября

Верховный суд Татарстана сегодня продлил срок до 16 ноября домашнего ареста для экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, об этом стало известно сегодня на заседании.

Срок ареста был продлен по ходатайству Следственного комитета, прокуратура поддержала ходатайство, адвокат Мусина не стал возражать.

Напомним, 26 января Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.