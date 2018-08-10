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Премьер-министр РТ перевел земли в Осиново под мусоросжигательный завод

Премьер-министр РТ перевел земли в Осиново под мусоросжигательный завод
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Фото: пресс-служба

Правительство республики Татарстан подписало постановление о переводе земельного участка сельхозназначения в статус земель промышленности и иного специального назначения. Документ опубликован на сайте правовой информации РТ.

- Согласно подписанному документу, площадь земельного участка составляет 11,3064 гектара.
Принять предложение министерства земельных и имущественных отношений РТ, ООО „Альтернативная генерирующая компания-2” о переводе земельного участка <…> в целях размещения объекта специальной деятельности», — гласит документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Росреестру РТ предложено внести изменения в единый государственный реестр недвижимости.

Напомним, что вопрос о переводе земель в Осиново под мусоросжигательный завод в июле обсудили депутаты. Единогласно они решили перезонировать участок, предназначенный для сельхозназначения в зону производственно-коммунальных объектов. Свое решение они приняли на закрытом совещании, никого из представителей прессы или местных жителей на нем не было.

Решение депутатов Осиновского поселения местные жители решили оспорить. 181 человек подписали иск в суд, надеясь отменить данное решение. Первое заседание прошло в маленьком кабинете, куда пустили лишь 12 желающих. Однако из-за того, что депутаты на суд не явились, заседание было отложено.
 

Ольга Плешкова, 12.08.2018, 15:03
Тэги: Экология
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Комментарии

Дмитрий12 августа 2018, 15:17
Ни хотят они считаться с мнением народа !! Ну когда же мы вас упырей и жуликов погоним за сто первый километр !!!
2
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Горожанин12 августа 2018, 15:33
Не надо??? Тогда всю и весь мусор сжигать рядом за Новониколаевке или оргсинтезе,свежак гарантия.дураки.радоваться надо что бесплатно,что с вас не дерут за это.
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Горожанин12 августа 2018, 15:49
Вот и всё...
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Горожанин12 августа 2018, 15:53
Завод нужен и мнение всяких либерастных борцунов никого не иепёт.
0
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Горожанин12 августа 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Ни хотят они считаться с мнением народа !! Ну когда же мы вас упырей и жуликов погоним за сто первый километр !!!
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А ты ура кричал? На самолетики смотрел? Теперь получи.
0
1
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Горожанин12 августа 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Ни хотят они считаться с мнением народа !! Ну когда же мы вас упырей и жуликов погоним за сто первый километр !!!
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Что-то не то у тебя в голове, одни абстракции и иллюзии, плохо кончишь.
0
1
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American12 августа 2018, 15:58
Я же писал, кто пойдет на 3 буквы, а то плакатов понаделали
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