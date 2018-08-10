Премьер-министр РТ перевел земли в Осиново под мусоросжигательный завод

Правительство республики Татарстан подписало постановление о переводе земельного участка сельхозназначения в статус земель промышленности и иного специального назначения. Документ опубликован на сайте правовой информации РТ.

- Согласно подписанному документу, площадь земельного участка составляет 11,3064 гектара.

Принять предложение министерства земельных и имущественных отношений РТ, ООО „Альтернативная генерирующая компания-2” о переводе земельного участка <…> в целях размещения объекта специальной деятельности», — гласит документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Росреестру РТ предложено внести изменения в единый государственный реестр недвижимости.

Напомним, что вопрос о переводе земель в Осиново под мусоросжигательный завод в июле обсудили депутаты. Единогласно они решили перезонировать участок, предназначенный для сельхозназначения в зону производственно-коммунальных объектов. Свое решение они приняли на закрытом совещании, никого из представителей прессы или местных жителей на нем не было.

Решение депутатов Осиновского поселения местные жители решили оспорить. 181 человек подписали иск в суд, надеясь отменить данное решение. Первое заседание прошло в маленьком кабинете, куда пустили лишь 12 желающих. Однако из-за того, что депутаты на суд не явились, заседание было отложено.

