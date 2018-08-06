В Верховном суде Татарстана отложили решение по иску против мусоросжигательного завода

181 человек подали жалобу с целью отменить решение властей об изменении генплана

Сегодня в Верховном суде РТ завершилось судебное заседание по вопросу отмены решения депутатов осиновского поселения. 181 человек подали жалобу в Верховный суд РТ с целью отменить решение властей об изменении генплана.

Противники строительства мусоросжигательного завода начали собираться за час до начала судебного заседания. Поприсутствовать захотели около сотни человек. Однако в Верховном суде отвели для рассмотрения зал с четыремя лавочками. Впустили лишь юриста Елену Бикташеву, 12 исцов и представителей прессы. Юрист ходатайствовал об изменении зала судебного заседания, однако судья был непреклонен.

- Мы рассматриваем дела в тех залах, которые нам отведены. Сегодня нам выделен этот зал. Сколько мест на лавочке, столько людей может присутствовать на судебном заседании. Стоять нельзя.

Отметим, что судья также запретил, в том числе представителям прессы, проводить какую-либо фото и видеосъёмку. Недовольных граждан за дверью успокаивала юрист.

Люди просят признать ряд пунктов изменения территориальной схемы недействительными. При подаче юристом ходатайства судья попросил доверенности исцов. Доверенностей у юриста не оказалось - это предусматривает Гражданский кодекс. Кроме того, у судьи возникли вопросы к двум пунктам, они были недостаточно сформулированы.

Юрист попросил судью отложить судебное заседания и организовать рассмотрение жалобы в другом зале, который вместит всех желающих поприсутствовать.

На судебном заседании отсутствовали представители исполкома Зеленодольска и Осиновского поселения. В связи с этим рассмотрения дела отложили до 11 сентября.