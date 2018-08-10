В аэропорт «Казань» прибыли самолеты для авиагонок Red Bull Air Race

В Международный аэропорт «Казань» прибыли воздушные суда и оборудование для участия в этапе Чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолеты были доставлены рейсом авиакомпании AirBridgeCargo на борту Boeing 747-8F.

Само мероприятие пройдет в столице РТ 25-26 августа. 14 пилотов класса Masters и 6 пилотов Challengers будут соревноваться в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами над акватории реки Казанка от моста «Миллениум до Кремлевской набережной. Самолеты будут разгоняться до 370 км/ч, а летчики пройдут трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами.

Напомним, что вчера в Казани проходило еще одно авиашоу «Я выбираю небо». В рамках авиационного праздника над Казанью пролетели Ту-95, Ту-160, Ту-22М3 и выступила пилотажная группа «Русь». Также в шоу принял участие вертолет Ми-8.

Кстати

В международном аэропорту «Казань» проходит выставка самолетов и вертолетов деловой авиации. Всего на выставке представлено 11 бизнес-джетов из России, Швейцарии, Франции, Чехии, Италии, США, Канады и Японии.