Авиашоу «Я выбираю небо» в Казани: лучшие номера боевых летчиков глазами казанцев

Репортаж из соцсетей об авиашоу «Я выбираю небо» в Казани

Вчера, 10 августа, в Казани в шестой раз прошло авиашоу “Я выбираю небо”. В рамках авиационного праздника над Казанью пролетели Ту-95, Ту-160, Ту-22М3 и выступила пилотажная группа «Русь». Также в шоу принял участие вертолет Ми-8.



Фото: Ленар Яруллин

Самой зрелищной частью шоу стало выступление пилотажной группы «Русь», состоящей из пяти самолетов Л-39. Пилоты выполнили фигуры высшего пилотажа, такие как вентилятор вокруг оси четверки, неоднократно бочку, петлю Нестерова и другие элементы.



Видео: Эмиль Зайнуллин

Соцсети полны фотографиями народных корреспондентов. Они описывают, как горды за свою авиацию и мечтают еще когда-либо попасть на подобный праздник.



Фото: Ленар Яруллин



Фото: Ленар Яруллин



Фото: Гульназ Галиева

