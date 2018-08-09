В Казани уволили водителя, который «рулил ногами» красным автобусом

Корреспондент портала ProKazan.ru нашел героя видео и выяснил, что произошло на самом деле

В редакцию портала ProKazan.ru один из читателей прислал фотографии водителя красного автобуса, который ехал, положив ногу на руль. За считанные часы эти фотографии и видеоролик облетели рунет, вызвав волну негодования у пассажиров.

Когда руководство ПАТП-2 узнали о случившемся, то приняло решение расстаться с водителем.

- После проведенной проверки данный водитель уволен, - сообщили нам в ПАТП №2. - С остальными проведен инструктаж о недопустимости подобного поведения за рулем.

Мы нашли этого водителя и выяснили, что же произошло на самом деле. Его зовут Максим Федотов. В тот день он ехал по маршруту №34, на перекрестке улиц Сибирский тракт и Арбузова остановился на светофоре.

- Весь день сидишь за рулем, поэтому, чтобы снять напряжение, приходится искать удобную позу, - рассказывает Максим. - Я положил левую ногу на рулевую колонку, но когда загорелся зеленый сигнал светофора, убрал ногу с руля на боковую панель.

О том, что стал "звездой" соцсетей, Максим узнал от брата. Тот позвонил и сообщил, что его фото и видео разошлось по казанским пабликам.

Сам Максим Федотов после произошедшего улетел в отпуск. Как признается казанец, о новой работе подумает когда вернется, но возвращаться за руль пассажирского автобуса не планирует.

- Неблагодарная это работа, - говорит он.