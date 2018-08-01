Наверх
В Казани загорелся пятиэтажный дом
14:24, сегодня2
Драка кондуктора и водитель рулит ногами: два видео из автобусов Казани, потрясших соцсети
14:43, сегодня2
В Татарстане главы поселений встали на четвереньки, изображая лебедя, рака и щуку
14:23, сегодня4
В Казани на кладбищах появились могилы с QR-кодами
14:19, сегодня
Подборка казанских "развивашек", в которых вам помогут воспитать ребенка-гения
Минтранс: во всех российских городах должны быть велодорожки
13:54, сегодня7
Реклама
Клиенты Ак Барс Банка могут воспользоваться доставкой по всему миру со скидкой до 100 %
13:39, сегодня
В Татарстане водитель конной повозки погиб в ДТП с "Ладой"
12:59, сегодня7
В Татарстане мужчина разбил голову о волнорезы
12:15, сегодня8
В Татарстане утвердили документы по мусоросжигательному заводу под Казанью
12:06, сегодня22
В Казани в колонии украинцу попытались передать пропитанные наркотиками носки
11:41, сегодня14
Следком возбудил дело по факту падения школьницы с недостроенного здания в Челнах
11:26, сегодня3
В Татарстане KIA Rio врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП: пострадала женщина
11:12, сегодня3
Экс-голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков перешел в "Крылья Советов"
11:09, сегодня5
Попались на папках. «Главтатдортранс» проводил дорожные тендеры, заранее зная победителей
10:48, сегодня13
Ак Барс Банк запустил сервис по правовым услугам онлайн
10:10, сегодня
ВТБ возобновляет прием заявлений на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг
10:08, сегодня1
"Это какой-то кошмар": жители Нижнекамска пожаловались на вонь в городе
09:59, сегодня19
Жители Казани в опасности: участились случаи ограбления квартир и дачных участков
09:59, сегодня
Страх и трепет. В Казани десантники пройдут маршем по улице Баумана
09:38, сегодня51
В Казани задержали двух заместителей в отделе полиции "Гвардейский"
09:16, сегодня27
Исследование: на какие факультеты родители заставляют поступать своих детей в Татарстане
07:00, сегодня12
Сегодня в Казани ожидается +29 градусов
06:19, сегодня
Казань сегодня: изнасилование пациентки, "заморозка" домов дольщиков и отмена остановок
20:00, 01.08.20187
Под Казанью собирают митинг на футбольном поле против мусоросжигательного завода‍
17:38, 01.08.201837
Прокуратура РТ начала проверку после падения школьницы на заброшенной стройке в Челнах
17:19, 01.08.20186
В Казани на два дня изменят график работы автобусов и уберут несколько остановок
16:50, 01.08.201810
В Татарстане бык насмерть забодал мужчину
16:18, 01.08.201817
В Казани мошенники, якобы, из "Татфондбанка" оформили займы на 9 млн руб в Фонде поддержки
15:59, 01.08.20189
В Татарстане задержали группу закладчиков наркотиков из Башкортостана
15:34, 01.08.201811
В России могут отменить пятибалльную систему оценок в школах
15:17, 01.08.201818
В Боровом Матюшино около санатория изнасиловали женщину
14:41, 01.08.201821
В КФУ рассказали, какую ждать погоду татарстанцам в августе
14:24, 01.08.20188
В Казани "заморозят" достройку двух домов для дольщиков
13:25, 01.08.201818
Девочка из Татарстана стала 2-ой вице Miss International на конкурсе в Таиланде
13:15, 01.08.201827
Метшин посмотрел, как восстанавливают самую "убитую" дорогу Казани
12:32, 01.08.201846
В Казани из-за смерти лебедя у озера отменили мероприятия
11:45, 01.08.201822
В Татарстане воспитательница ударила ребенка: его доставили в больницу
11:36, 01.08.201819
Скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 для клиентов ВТБ
11:27, 01.08.20181
В Казани на улице Гагарина подожгли сразу четыре автомобиля
11:22, 01.08.201812
Пенсия, загранпаспорт и рост цен: что изменится в законах с 1 августа
10:59, 01.08.201816
В Казани в Центре восстановления личности месяц насиловали пациентку
10:35, 01.08.201828
В Казани студента отчислили из-за того, что он вышел через запасной противопожарный выход
10:15, 01.08.201823
В Татарстане школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке
10:07, 01.08.20185
В Казани разгромили обновленный парк "Калейдоскоп"
09:50, 01.08.201842
Казанцы почтили память трех российских журналистов, убитых в Африке
09:10, 01.08.201817
Как живут в неволе дикие животные: 5 зоопарков мира, которые объективно лучше казанского
07:01, 01.08.201829
Афиша Казани: бои на "Великом Болгаре", арт-фестиваль и фильм под открытым небом в парке
07:00, 01.08.20181
Сегодня в Казани ожидается +28 градусов
06:20, 01.08.2018
В Казани задержали полицейского за торговлю наркотиками
17:58, 31.07.201829
В Казани на стройплощадке упала сваебойная машина
17:35, 31.07.201815
В Казани погиб очередной лебедь. Теперь на озере Кабан
16:59, 31.07.201838
Завтра в Казани ожидается +28 градусов
16:37, 31.07.20181
На улице Беломорская водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста на "зебре"
16:33, 31.07.201821
В Казани девочка упала на рельсы в момент, когда на станцию пришел поезд
16:31, 31.07.201837
В Казани доцента КФУ обвинили в хищении более 400 млн рублей
16:18, 31.07.201821
В РТ начали судить водителя «скорой», который попал в ДТП во время перевозки больного
15:45, 31.07.201826
Лебедю из парка "Черное озеро", чью спутницу загрызла собака, нашли новый дом
15:31, 31.07.201812
"Великан" из России сразится в США за звание лучшего стритболиста в мире
15:28, 31.07.20181
Волейболисты казанского "Зенита" перенесли авто, мешавший проехать к залу
14:44, 31.07.201818
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Драка кондуктора и водитель рулит ногами: два видео из автобусов Казани, потрясших соцсети

Драка кондуктора и водитель рулит ногами: два видео из автобусов Казани, потрясших соцсети
16+
Фото: скриншот
Ролики собрали тысячи просмотров

В Сети появились два видео с казанскими автобусами, который вызвали большой резонанс в соцсетях, собрав тысячи просмотров, в одном из них подрались пассажирка и кондуктор, а в другом водитель управляет автобусом при помощи ног.

Первый инцидент случился накануне около 18 часов в салоне автобуса №91, кондуктор в ходе потасовки схватила пассажирку за волосы, а та схватилась за одежду сотрудницы ПАТП. Как можно понять на видео, драка началась из-за того, что кондуктор ударила пассажирку валидатором.

Пассажиры не смогли разнять женщин, автобус остановился, и драку смог прекратить только водитель. Предварительно, пассажирка была пьяной.


На другом видео, снятом из автомобиля, можно заметить, как водитель автобуса управляет им только при помощи ног.

 

По каждому из данных инцидентов ProKazan.ru отправил запрос в исполком с просьбой прокомментировать видео представителей Комитета по транспорту города.

ProKazan.ru, 02.08.2018, 14:43
Тэги: Красный автобус
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин02 августа 2018, 14:50
РУКИ ОТДЫХАТЬ ДОЛЖНЫ.....

И МОЗГИ ТОЖЕ....
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 августа 2018, 14:52
ОТТАЧИВАЕТ МАСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ

ХОЧЕТ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ВОДИТЕЛЯ КРАСНОБУСА
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru