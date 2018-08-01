Драка кондуктора и водитель рулит ногами: два видео из автобусов Казани, потрясших соцсети

Ролики собрали тысячи просмотров

В Сети появились два видео с казанскими автобусами, который вызвали большой резонанс в соцсетях, собрав тысячи просмотров, в одном из них подрались пассажирка и кондуктор, а в другом водитель управляет автобусом при помощи ног.

Первый инцидент случился накануне около 18 часов в салоне автобуса №91, кондуктор в ходе потасовки схватила пассажирку за волосы, а та схватилась за одежду сотрудницы ПАТП. Как можно понять на видео, драка началась из-за того, что кондуктор ударила пассажирку валидатором.

Пассажиры не смогли разнять женщин, автобус остановился, и драку смог прекратить только водитель. Предварительно, пассажирка была пьяной.



На другом видео, снятом из автомобиля, можно заметить, как водитель автобуса управляет им только при помощи ног.

По каждому из данных инцидентов ProKazan.ru отправил запрос в исполком с просьбой прокомментировать видео представителей Комитета по транспорту города.