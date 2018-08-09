Хозяин гостиницы в Сочи признался в переделке ливневки, где погиб ребенок из Татарстана

Он переделал ее в 2000-х годах

Хозяин гостиницы в Лазаревском районе Сочи признал, что переделал ливневую канаву, из-за которой погиб 7-летний ребенок из Нижнекамска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам владельца гостиницы, он переделал ливневку в 2000-х годах.

- Установлено, что ответственный за этот участок ливневой канализации МУП "Водосток", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее власти города заявили, что открытые траншеи, в одну из которых упал мальчик, согласно изысканиям инженеров, принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Однако позже выяснилось, что хозяин гостиницы переделал ливневку самостоятельно.

В конце прошлой недели мальчик после ливня выбежал на улицу с траншеями, где не было тротуара, в результате он упал в одну из них. Сильным потоком его вымыло в Черное море, ребенок скончался.