Власти Сочи обвинили в смерти мальчика из Татарстана его бабушку

Канава, в которую упал мальчик, принципиально должны быть полностью открыты, без каких-либо решеток

Власти Сочи обвинили в смерти семилетнего мальчика из Нижнекамска, который утонул после падения в ливневку, его бабушку, об этом говорится на сайте администрации города.

По данным властей, ливневые канавы в Сочи представляют собой открытые траншеи, согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

- Данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей, - отметили в администрации.

Еще во времена СССР тротуар на улицах с траншеями всегда делался на противоположной стороне дороги.

- Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения, - напомнили власти.

При этом за несколько дней до сильного ливня распространялись штормовые предупреждения с призывом соблюдать все меры безопасности.

Мальчик после ливня выбежал на улицу с траншеями, где не было тротуара, в результате он упал в одну из них. Сильным потоком его вымыло в Черное море, ребенок скончался.

Накануне бабушка мальчика, его родители и погибший ребенок должны были отправиться из Сочи в Нижнекамск.