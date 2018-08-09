Афиша: фестиваль «Великий Болгар», кибер-чемпионат и эко-пикник в Осиново

Портал ProKazan.ru рассказывает, как интересно можно провести свой досуг в Казани и за ее пределами

Фестиваль «Великий Болгар»

11-12 августа, Болгар

Стоимость входного билета: 200 руб. взрослый и 100 руб. детский, до 6 лет - бесплатно

На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты. Также здесь будут мастер-классы, фаер-шоу, ярмарки.

Подробнее здесь — prokazan.ru/news/view/127390

Праздник «Я выбираю небо»

10 августа, 14.00, площадка у Центра семьи «Казан»

В программе демонстрационных полетов примут участие самолеты авиации общего назначения, государственной авиации и экспериментальной авиации. Также будет участвовать пилотажная группа «Русь» из Вяземского учебного авиационного центра, и впервые на авиашоу выступит самолет ТУ-22М3.

Эко-пикник

11 августа, 15.00, Осиново, у озера, рядом с которым хотят построить МСЗ

В программе: приятная музыка, красивая природа,активные игры, конкурсы с призами для детей и взрослых,

фотосессия, лотерея для всех участников с экологичными призами.

Участники приберутся на берегу (мусор будет отправлен на переработку), поговорят про экологичный образ жизни, вечером ожидается просмотр фильмов и видеороликов. Организаторы предлагают взять с собой купальники, перекус, многоразовую посуду, пледы, мячи и ракетки для бадминтона.

Кибер-чемпионат

11-12 августа, 13.00, автодром KazanRing Canyon

Кибер-чемпионат на XBOX, на который нужна предварительная регистрация. Но если вы не играете в приставки, то можно посмотреть выставку ретро и современных автомобилей, дрифт-такси и соревнования по автозвуку.

В ПАРКАХ:

Фестиваль «Игры нашего двора»

11 августа в 14:00 — Горкинско-Ометьевский лес

«Дружба маркет»

11 августа в 12:00 — парк «Калейдоскоп»

НА НАБЕРЕЖНОЙ:

В субботу:

17:00-19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

17:00-18:00 Хастл (Пирс)

18:00-19:00 Социально-бальные танцы (Пирс)

20:00-22:00 Сальса и Бачата (Пирс)

В воскресенье:

14:00-15:30 Мастер-класс «Рисуй,Казань» (Аллея искусств)

16:00-17:00 Фестиваль уличных игр (Пирс)

17:00-18:00 Детская дискотека (Пирс)

17:00-19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

18:00-20:00 Линди Хоп (Беседка на Аллее искусств)

18:00-19:00 Hip-Hop Jam (Пирс)

20:00-22:00 Аргентинское танго (Пирс)

В КИНО:

«Мег: Монстр глубины» (16+)

Ужасы, фантастика

«Судная ночь. Начало» (18+)

Боевик, ужасы

«Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+)

Мультфильм, фэнтези

«Миссия невыполнима. Последствия» (16+)

Боевик, триллер