Рыцарские сражения и массовые бои: все о фестивале средневекового боя «Великий Болгар»

Портал ProKazan.ru рассказывает, чем интересным можно заняться на фестивале, который пройдет 11-12 августа в Болгаре

О фестивале

На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты.

Вечернее пространство главной фестивальной площадки предстанет перед зрителями в свете горящих факелов, а зажигательные танцоры увлекут вас в мир огня красивейшим театрализованным фаер-шоу. Посетив ярмарки современных и исторических товаров, вы не только насладитесь творчеством мастеров со всей России, но и сами сможете овладеть различными видами ремесел на творческих мастер-классах.

Для активных и веселых тоже найдется занятие – танцевальные коллективы обучат вас ирландским или степенным историческим танцам, дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах – тямбарах, а затем все вместе поводить русские хороводы и ручейки.

На большой детской площадке в режиме нон-стоп на протяжении двух дней фестиваля будут работать наши лучшие аниматоры.

Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Где остановиться на ночь?

Рядом с территорией музея-заповедника (2 км от фестивальной поляны) располагается огромный стационарный палаточный лагерь. Это комфортные, в полный рост домики, обшитые деревянными панелями, внутри клеенчатый пол, кровати, постельное белье и одеяла. На каждой улице размещен столб с розетками — вы можете заряжать свои гаджеты в удобное для вас время. В лагере работает освещение на улицах, домики пронумерованы, так что не запутаетесь даже глубокой ночью. Плюс лагеря — это обширная территория с душевыми кабинами, санузлами и местами для умывания. Все разделено на территории М/Ж. Бронирование мест в стационарном палаточном лагере на время фестиваля открыто с 19 июня.

Организованные автобусы на фестиваль

Отправление утром и вечером 11 августа (сб), утром и вечером 12 августа (вс):

Казань — в 8:00 Центральный стадион

Альметьевск — в 7:00 ТЦ Панорама

Челны — в 7:00 ТЦ Квартал

Нижнекамск — в 7:30 Гостиница Кама

Ульяновск — в 9:00 (время местное) Дом связи

Автобус отправляется обратно в 22.00 (в субботу) и в 18.00 (в воскресенье) с внутренней парковки Болгарского музея-заповедника (место прибытия).

Стоимость:

Казань — Болгар — Казань — 850 р.

Набережные Челны, Нижнекамск — Болгар — Нижнекамск, Набережные Челны — 800 р.

Альметьевск — Болгар — Альметьевск — 850 р.

Ульяновск — Болгар — Ульяновск — 750 р.

Билет действителен на поездку туда и обратно. Вход на фестиваль будет платным.