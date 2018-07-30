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Рыцарские сражения и массовые бои: все о фестивале средневекового боя «Великий Болгар»

Рыцарские сражения и массовые бои: все о фестивале средневекового боя «Великий Болгар»
16+
Фото: Ольга Акимичева
Портал ProKazan.ru рассказывает, чем интересным можно заняться на фестивале, который пройдет 11-12 августа в Болгаре

О фестивале

На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты.

Вечернее пространство главной фестивальной площадки предстанет перед зрителями в свете горящих факелов, а зажигательные танцоры увлекут вас в мир огня красивейшим театрализованным фаер-шоу. Посетив ярмарки современных и исторических товаров, вы не только насладитесь творчеством мастеров со всей России, но и сами сможете овладеть различными видами ремесел на творческих мастер-классах. 

Для активных и веселых тоже найдется занятие – танцевальные коллективы обучат вас ирландским или степенным историческим танцам, дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах – тямбарах, а затем все вместе поводить русские хороводы и ручейки.

На большой детской площадке в режиме нон-стоп на протяжении двух дней фестиваля будут работать наши лучшие аниматоры.

Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке. 

Где остановиться на ночь?

Рядом с территорией музея-заповедника (2 км от фестивальной поляны) располагается огромный стационарный палаточный лагерь. Это комфортные, в полный рост домики, обшитые деревянными панелями, внутри клеенчатый пол, кровати, постельное белье и одеяла. На каждой улице размещен столб с розетками — вы можете заряжать свои гаджеты в удобное для вас время. В лагере работает освещение на улицах, домики пронумерованы, так что не запутаетесь даже глубокой ночью. Плюс лагеря — это обширная территория с душевыми кабинами, санузлами и местами для умывания. Все разделено на территории М/Ж. Бронирование мест в стационарном палаточном лагере на время фестиваля открыто с 19 июня.

Организованные автобусы на фестиваль

Отправление утром и вечером 11 августа (сб), утром и вечером 12 августа (вс):

Казань — в 8:00 Центральный стадион
Альметьевск — в 7:00 ТЦ Панорама
Челны — в 7:00 ТЦ Квартал
Нижнекамск — в 7:30 Гостиница Кама
Ульяновск — в 9:00 (время местное) Дом связи

Автобус отправляется обратно в 22.00 (в субботу) и в 18.00 (в воскресенье) с внутренней парковки Болгарского музея-заповедника (место прибытия).

Стоимость:
Казань — Болгар — Казань — 850 р.
Набережные Челны, Нижнекамск — Болгар — Нижнекамск, Набережные Челны — 800 р.
Альметьевск — Болгар — Альметьевск — 850 р.
Ульяновск — Болгар — Ульяновск — 750 р.

Билет действителен на поездку туда и обратно. Вход на фестиваль будет платным

ProKazan.ru, 31.07.2018, 07:30
Тэги: Афиша
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Комментарии

Горожанин31 июля 2018, 07:53
Прикольно, надо сгонять
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