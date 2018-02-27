Минниханов поручил сохранить за призывниками рабочие места‍

В Татарсане по поручению президента РТ Рустама Минниханова намереваются поддержать местных призывников, сохранив за ними их рабочие места на срок службы. Об этом сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

Как считают в руководстве Татарстана, любой призывник, который пошел служить в войска, должен быть уверен, что он сможет вернуться на работу, сейчас закрепление рабочего места существует только в государственных организациях. Для этого необходимо данный пункт прописывать в трудовых договорах.

- Если человек, вернувшись из армии, не захочет идти на свою прежнюю работу, предполагается рассмотреть возможность его переподготовки по другому направлению, - заметила представитель Кремля.

Первое заседание рабочей группы состоялось 8 августа. Предложения должны лечь в основу постановления правительства Татарстана.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать Координационный совет по содействию в организации призыва граждан на военную службу.