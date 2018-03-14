Метшин поручил создать Координационный совет для призыва в армию

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать Координационный совет по содействию в организации призыва граждан на военную службу, об этом говорится в сборнике электронных документов исполкома города

Совет будет создан в "целях содействия призывным комиссиям Казани и военным комиссариатам районов Казани в организации и осуществлении призыва граждан на военную службу", в него будут входить председатель, заместители председателя, члены и секретарь совета.

Также совет поможет военным комиссариатам повышать качество медицинского обслуживания во время призыва и первоначальной постановки на воинский учет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г.Казани Е.А.Лодвигову, - отмечается в документе.