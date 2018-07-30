Лебедю из парка «Черное озеро», чью спутницу загрызла собака, нашли новый дом

Сейчас он пока что находится в Центре реабилитации хищных птиц

Черного лебедя Зигфрида из казанского парка "Черное озеро", чью подругу Одиллия несколько недель назад загрызла собака, поселят на пруду на территории комплекса "Камский трофей" в камском устье. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

- Зигфрид был доставлен в Центр реабилитации хищных птиц, где за ним наблюдали орнитологи и сотрудники Центра. За три недели он прошел профилактическое лечение и проверку на птичий грипп, также ему сделаны все необходимые прививки, - рассказали в Дирекции.

В ближайшее время лебедя отправят в Камское устье, где он будет получать все необходимое для жизни.

Напомним, черных лебедей парку подарила компания "КамаСтройИнвест" в июне. Их привезли из Краснодара, им было около года.