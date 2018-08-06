СК об убийстве девочки опекуном в Татарстане: он бил ее ногами и обжигал

При этом в больницу приемные родители не обращались, они пытались лечить девочку самостоятельно

В Следственном комитете Татарстана прокомментировали смерть 9-летней девочки в деревне Горка Алексеевского района, выяснилось, что опекун - 39-летний Роман Григорьев - бил ее ногами на протяжении нескольких дней, также на теле девочки нашли ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- За несколько дней до гибели девочки Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства получения ребенком термических ожогов устанавливаются, - отметили следователи.

При этом в больницу приемные родители не обращались, они пытались лечить ее самостоятельно. Девочка скончалась 4 августа.

Было возбуждено дело по статье дело по статье "Убийство малолетнего".

Погибшая девочка проживала в приемной семье с 2015 года, помимо нее в семье были еще пять детей в возрасте от 7 до 18 лет, трое из них являлись родными сестрами и братьями девочки. Приемные родители постоянно унижали детей, также заставляя их работать в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое принадлежит подозреваемому. Детей избивала и жена фермера - их приемная мать, процессуальное решение в отношении нее пока не принято. Сейчас детей забрали из семьи в приют.

На социальных работников, которые не следили за условиями жизни приемных детей, было возбуждено дело по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что подозреваемый мужчина уже ранее был судим.

Идет расследование.