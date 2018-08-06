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СК об убийстве девочки опекуном в Татарстане: он бил ее ногами и обжигал

СК об убийстве девочки опекуном в Татарстане: он бил ее ногами и обжигал
16+
Фото: архив ProKazan.ru
При этом в больницу приемные родители не обращались, они пытались лечить девочку самостоятельно

В Следственном комитете Татарстана прокомментировали смерть 9-летней девочки в деревне Горка Алексеевского района, выяснилось, что опекун - 39-летний Роман Григорьев - бил ее ногами на протяжении нескольких дней, также на теле девочки нашли ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- За несколько дней до гибели девочки Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства получения ребенком термических ожогов устанавливаются, - отметили следователи.

При этом в больницу приемные родители не обращались, они пытались лечить ее самостоятельно. Девочка скончалась 4 августа.

Было возбуждено дело по статье дело по статье "Убийство малолетнего".

Погибшая девочка проживала в приемной семье с 2015 года, помимо нее в семье были еще пять детей в возрасте от 7 до 18 лет, трое из них являлись родными сестрами и братьями девочки. Приемные родители постоянно унижали детей, также заставляя их работать в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое принадлежит подозреваемому. Детей избивала и жена фермера - их приемная мать, процессуальное решение в отношении нее пока не принято. Сейчас детей забрали из семьи в приют.

На социальных работников, которые не следили за условиями жизни приемных детей, было возбуждено дело по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что подозреваемый мужчина уже ранее был судим.

Идет расследование.

A. Nabiullin, 07.08.2018, 14:11
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин07 августа 2018, 14:17
где детский омбудсмен? где соцработники? почему приёмный у такой семьи?
0
22
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Горожанин07 августа 2018, 14:23
бедное дитя....ничего в этой жизни кроме избиения и унижения невидела.......неужели в деревни никто незнал о том как живет эта семья....всех больше пугает это безразличие ...моя хата с краю
0
23
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Горожанин07 августа 2018, 14:28
Хренасе. Это как судимому детей отдали? Сто процентов занесли в опеку, там те еще жадные твари работают.
Лучший комментарий
1
29
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Горожанин07 августа 2018, 14:29
Бить его ногами и обжигать.
0
12
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Горожанин07 августа 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Бить его ногами и обжигать.
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валить таких надо, вышел без мозгов, ещё настругал, щас опять в отсидку....паразитище
1
8
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Горожанин07 августа 2018, 15:13
Просто какими же надо быть тварями.. Эти дети и так судьбой не избалованные, а еще и жизнь в приемной семье как в аду...
0
14
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Горожанин07 августа 2018, 15:14
Продолжу..еще гниды и детей набрали, для рабского труда и пособий всяких...
0
16
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Горожанин07 августа 2018, 15:15
Смертная казнь!
0
6
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Татьяна07 августа 2018, 15:20
Как страшно. До чего беззащитны дети.
0
12
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Горожанин07 августа 2018, 15:28
на костер его на площади свободы!!! показательно!!!
0
8
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Горожанин07 августа 2018, 15:29
Такие случаи думаю не единичные
0
9
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Горожанин07 августа 2018, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
где детский омбудсмен? где соцработники? почему приёмный у такой семьи?
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Ясно же было изначально для чего набирают колхозаны детишек в свои аулы
1
9
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Горожанин07 августа 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Такие случаи думаю не единичные
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не верьте пожалуйста этим соц работникам, если честно все же знают кого обычно туда набирают. Создать комиссии, пусть проконтролируют судьбу этих детей. Результаты будут шокирующие для многих
0
7
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Горожанин07 августа 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
где детский омбудсмен? где соцработники? почему приёмный у такой семьи?
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В самых глухих деревнях, где нет ни работы, ни условий не то чтоб хорошо воспитывать, элементарно где нет условий содержания для детей колхозавры брали на "воспитание " их пачками 6, 8-Х.
0
5
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Горожанин07 августа 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Ясно же было изначально для чего набирают колхозаны детишек в свои аулы
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Урысы? В аулы? Ты уверен?:-)
0
0
Согласны с автором?
Горожанин07 августа 2018, 15:57
Эх жаль все таки что "Дальний" расформировали!(((
0
0
Согласны с автором?
Горожанин07 августа 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Хренасе. Это как судимому детей отдали? Сто процентов занесли в опеку, там те еще жадные твари работают.
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Люди, что это происходит?! Ребенка в течении нескольких дней избивает сорокалетний мужлан, ребенок от полученных травм умирает, а куда смотрит его жена? ? Ах тоже оказывается бьет! И процессуальное решение в отношении нее оказывается еще не принята. Где проверяющие организации? Они для чего существуют? Чтоб детьми торговать? Закрыть всех немедленно!
0
4
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Горожанин07 августа 2018, 16:13
Мерзская соцслужба куда смотрит? в этой мерзской стране?
0
0
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Горожанин07 августа 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Ясно же было изначально для чего набирают колхозаны детишек в свои аулы
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раздали, отпустили на вольные хлеба..
0
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