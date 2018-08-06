В Татарстане ввели три цветных уровня опасности на воде: «синий», «желтый» и «красный»

При повышении уровня опасности местным властям необходимо будет усилить профилактику, а также напоминать жителям о запрете купаться в необорудованных для этого местах

В Татарстане ввели три уровня опасности во время купального сезона, они будут обозначаться тремя цветами - "синий", "желтый" и "красный", об этом говорится в постановлении премьер-министра РТ Алексея Песошина. Подобным образом надеются сократить количество утонувших людей.

В республике на период купального сезона будут вводится следующие уровни опасности: средний ("синий") при температуре от 13 до 21 градуса, высокий ("желтый") от 21 до 26 градусов, чрезвычайный ("красный") от 27 градусов или же в выходной при температуре от 21 градуса.

При повышении уровня опасности местным властям необходимо будет усилить профилактику, а также напоминать жителям о запрете купаться в необорудованных для этого местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года утонуло в 1,7 раза больше человек, чем за такое же количество месяцев в прошлом году. Чаще всего тонут в безлюдных местах, там, где нет спасательных постов.