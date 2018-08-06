В Татарстане опекун убил девятилетнюю воспитанницу

Поссорившись с девочкой он ударил ее по голове, спустя несколько часов она скончалась

В Алексеевском районе Татарстана в деревне Горка 40-летний мужчина убил воспитанницу, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- 3 августа в доме по улице Билярская мужчина поссорился с девочкой, которая находилась у него на попечении. В какой-то момент он ударил ее по голове, 4 августа она скончалась во дворе дома от черепно-мозговой травмы, - сообщили ProKazan.ru.

В Следственном комитете 6 августа возбудили дело по статье "Убийство малолетнего", подозреваемый задержан.

Отмечается, что опекун является частным предпринимателем, ранее он уже был судим.

Обстоятельства уголовного дела уточняются.