В прокуратуре Сочи рассказали об изменениях ливневки, в которой погиб мальчик из РТ

В Сочи был перестроен участок ливневки, в которой погиб 7-летний мальчик из Татарстана, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Он должен был закрываться спецщитом, но в день ЧП он оказался открыт.

- По текущей информации, хозяин гостиницы [расположенной рядом с местом трагедии] переделал ливневку. В одном месте был обустроен желоб, над ним было отверстие, которое накрывали щитом - его можно было поднимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и мусор. Щит обычно был на месте, а в момент трагедии его там не оказалось, он был в стороне, - цитирует ТАСС слова представиетля прокуратуры.

Ранее в мэрии Сочи говорили, что ливневые канавы представляют собой открытые траншеи, согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

Якобы, в происшествии виновата бабушка мальчика, которая знала об открытых каналах и о том, что надвигается сильный ливень.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, инцидент случился 3 августа по улице Октябрьская, где после сильного ливня мальчик упал в ливневую канаву. Потоком дождевой воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море, он скончался.