Минниханов поручил создать спецгруппу по взысканию алиментов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу по взысканию задолженностей по алиментам, ее возглавит вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Об этом сообщает "Татар Информ".

В рабочую группу войдут представители прокуратуры, регионального отделения Федеральной службы судебных приставов и ряда других органов. Цель работы - разработка стратегии по взысканию долгов с алиментщиков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году объявили в розыск 802 должника по алиментам. Всего с начала года приставы взыскали 415 миллионов рублей алиментов с должников по алиментам.