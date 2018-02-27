В Казани два пляжа были запрещены Роспотребнадзором для купания

Роспотребнадзор признал казанский пляж «Локомотив» и озеро Комсомольское в Дербышках запрещенными для купания, об этом сообщается на сайте ведомства.

- Вода не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, - отмечается в сообщении.

Администрации Казани уже направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.

Ранее в МЧС назвали казанские пляжи, на которых можно безопасно купаться.