Власти Казани разработают «имперский» каталог с правилами застройки исторического центра

Проектирование новых зданий в исторической среде всегда вызывает ожесточенные споры, созданный каталог поможет им проектировать здания в историческом стиле

В Казани будет разработан каталог типовых архитектурных решений массовой застройки в историческом центре города, такие каталоги ранее выпускались в Российской империи. Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Каталоги разрабатывались столичными архиекторами с конца 18 века, отходить от внесенных туда правил было запрещено ради сохранения целостности архитектурного облика города. Именно благодаря таким каталогам Казань была восстановлена после пожара 1842 года.

По словам главного архитектора, проектирование новых зданий в исторической среде всегда вызывает ожесточенные споры, созданный каталог поможет им проектировать здания в историческом стиле.

Напомним, ранее сообщалось, что исторический центр Казани будут развивать с пяти мест. Прежде всего развивать будут территории Ягодной слободы, Третьей горы, набережной Волги, улицы Хади Такташ и Кольца.