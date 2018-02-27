Наверх
Владимир Соловьев про смерть мальчика из Татарстана на Юге: "Что у властей Сочи в голове?"
11:10, сегодня9
Дальнобойщик из РТ протаранил автомобиль ГИБДД в Бурятии: двое полицейских пострадали
11:53, сегодня
"Что-то пугающее". На станцию метро Кремлевская вызвали МЧС из-за свечения на рельсах
11:33, сегодня6
В Елабуге 21-летний парень забил деревянной палкой жителя Казани
11:13, сегодня4
Шесть ситуаций, когда интернет может вас выручить
Власти Казани разработают "имперский" каталог с правилами застройки исторического центра
10:52, сегодня6
Реклама
Власти Сочи обвинили в смерти мальчика из Татарстана его бабушку
09:59, сегодня20
В Казани девушку из Ростова-на-Дону убили, выкинув из окна
09:44, сегодня4
Родственные связи: семейный тариф от "Билайн"
Как казанцам рассчитать свадебный бюджет, чтобы не остаться без банкета
09:34, сегодня2
На трассе Набережные Челны — Елабуга фуру разрубило пополам
09:21, сегодня2
"Сантехника-Онлайн" расширяет зону доставки
09:15, сегодня
Тест ProKazan.ru: Узнайте, какой казанский коттеджный поселок вам подойдет
ВТБ в Татарстане в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам
09:01, сегодня1
Под Казанью на поле появилась гигантская надпись "Нет МСЗ"
08:59, сегодня19
Сегодня днем в Казани ожидаются грозы и +29
07:59, сегодня3
Роскошь, доступная всем: как за 13 лет изменился ресторан "Катык"
Власти Татарстана пообещали помощь семье погибшего в Сочи мальчика
14:55, 05.08.201816
Жительница Казани оголилась в Эрмитаже ради фото в соцсети
12:54, 05.08.201884
В столице РТ завершается строительство выставочного центра «Казань Экспо»
12:27, 05.08.201822
Идея для выходных: тот самый отель из инстаграма, скалы и пещеры в Камском Устье
В Казани возле парка «Крылья Советов» сбили пешехода
11:32, 05.08.201829
Родственники погибшего в Сочи мальчика из РТ опровергли информацию о смерти бабушки
09:30, 05.08.201829
Грозы, сильный дождь и град: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
09:05, 05.08.201810
Что делать казанским родителям, если "ребенку почти 2 года, а он так и не говорит мама"
Казанец избил детей, проникнувших на участок: мать одного ребенка заявила об изнасиловании
07:55, 05.08.201897
В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места
07:30, 05.08.201813
В Сочи скончалась бабушка из Татарстана, которая пыталась спасти внука из ливневки
00:01, 05.08.201850
Впервые в Казани: выставка продукции международной компании прямых продаж QNET
Последствия ливня: в одном из казанских гипермаркетов фонтан пробил пол
19:06, 04.08.201818
«Ак Барс» обыграл олимпийскую сборную России в турнире Sochi Hockey Open
17:31, 04.08.20187
На Казань обрушился сильный ливень: жители делятся фотографиями в соцсетях
17:04, 04.08.201837
Подборка казанских "развивашек", в которых вам помогут воспитать ребенка-гения
В страшной аварии под Казанью погибли 2 человека, еще двое доставлены в больницу
15:09, 04.08.201842
Сегодня в Казани пройдет благотворительная фотосессия в помощь бездомным кошкам
12:45, 04.08.201815
Трагедия в Сочи: мальчик из Татарстана провалился в открытую ливневку и утонул
10:02, 04.08.201847
В Международном аэропорту Казани открыто регулярное сообщение с Махачкалой
09:21, 04.08.201813
Сегодня в Казани ожидается град и шквалистый ветер
07:46, 04.08.20187
Казань сегодня: арест полицейских, выбросы и схрон на дне Кабана
19:59, 03.08.20186
Казанский гонщик о карьере в мировом ралли и президенте РТ
17:56, 03.08.201818
В Казани на дне озера Кабан нашли схрон с гранатами и тротилом
17:37, 03.08.201814
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются дожди с грозой и градом
16:53, 03.08.20187
В Казани арестовали двух экс-полицейских по делу о взятке в 1 млн рублей
16:46, 03.08.201817
Весной казанец посадил помидоры на огороде. Когда пришло время собирать урожай, все ахнули
16:36, 03.08.201829
"Серые" перевозчики бьют налогами по клиентам
16:36, 03.08.20188
В Казани объявили в розыск подозреваемого в попытке изнасилования на остановке
16:15, 03.08.201820
В Казани водитель Renault из-за ссоры на дороге битой проломил голову владельцу Nissan
15:41, 03.08.201844
Источник: водителя красного автобуса, рулившего ногами, смогут наказать только за сотовый
14:45, 03.08.201833
В Татарстане отмечавший день ВДВ мужчина утонул в водоеме
14:32, 03.08.201813
"Поиграем в Самаре, надеюсь, недолго". Жена экс-игрока "Рубина" испортила мужу переезд
14:19, 03.08.201814
ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов
14:02, 03.08.20181
На улице Баумана снесут летние террасы у двух ресторанов
13:49, 03.08.201823
В Татарстане продавали мясную продукцию с вирусом африканской чумы свиней
13:39, 03.08.201813
Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе
13:24, 03.08.201818
Проститутку из Татарстана поймали на Севере
12:39, 03.08.201832
2 августа "ТрансТехСервис" открыл новый дилерский центр KIA в Набережных Челнах
12:38, 03.08.201810
Роспотребнадзор: в Татарстане в этом году пока никто не отравился арбузами или дынями
11:37, 03.08.20189
Выручка в татарстанской сети «Бахетле» упала впервые за восемь лет‍
11:24, 03.08.201845
В Татарстане пропала молодая девушка с «бриллиантом» на руке
11:10, 03.08.201815
"Велосипедист пробил лобовое стекло". На проспекте Победы насмерть сбили мужчину
10:59, 03.08.201828
В Казани по платным парковкам начали ходить пешие патрули. Водители им угрожают
10:34, 03.08.2018166
Водитель из Татарстана уснул за рулем и устроил смертельное ДТП в Саратовской области
10:32, 03.08.20188
"Задыхаемся": казанцы массово пожаловались на "выбросы"
09:45, 03.08.201854
В Татарстане семья выиграла в лотерею 3 млн рублей‍
09:22, 03.08.201826
Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана
08:59, 03.08.201836
Казань сегодня: задержание полицейских, потасовка в автобусе и "мегапечь" под Казанью
19:59, 02.08.201811
Казанца будут судить за раздачу торрента с откровенными фото
17:42, 02.08.201813
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Власти Казани разработают «имперский» каталог с правилами застройки исторического центра

Власти Казани разработают "имперский" каталог с правилами застройки исторического центра
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Проектирование новых зданий в исторической среде всегда вызывает ожесточенные споры, созданный каталог поможет им проектировать здания в историческом стиле

В Казани будет разработан каталог типовых архитектурных решений массовой застройки в историческом центре города, такие каталоги ранее выпускались в Российской империи. Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Каталоги разрабатывались столичными архиекторами с конца 18 века, отходить от внесенных туда правил было запрещено ради сохранения целостности архитектурного облика города. Именно благодаря таким каталогам Казань была восстановлена после пожара 1842 года.

По словам главного архитектора, проектирование новых зданий в исторической среде всегда вызывает ожесточенные споры, созданный каталог поможет им проектировать здания в историческом стиле.

Напомним, ранее сообщалось, что исторический центр Казани будут развивать с пяти мест. Прежде всего развивать будут территории Ягодной слободы, Третьей горы, набережной Волги, улицы Хади Такташ и Кольца.

N. Vildanov, 06.08.2018, 10:52
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин06 августа 2018, 11:02
Щас опять, что нибудь.отчeбучат и получится по Чернeмырдински -хотeли как лучше, а получилось как всегда. Работать не умеют, как показало время.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 11:06
Оставьте центр а покое, а то после вас один ужас, такой как Кольцо и гетто под.Кремлём и еще много чего из ''облика ''. Нет здесь талантов в архитектурных проектах,разработках..
1
6
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 11:42
А кули имперский? Давай уж вселенский.)))
0
1
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 12:05
их какого каталога была построена пирамида?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
А кули имперский? Давай уж вселенский.)))
Развернуть
И не говори, вперде планеты всей быть хотят. А пенсии добавить ума не хватает. На позорном 48 месте среди регионов России по размеру оплаты. Тьфу млять.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 12:49
Ну, это когда одно архитекторское бюро отхватывает под себя солидный кусок и под видом историзма гонит деньги через себя.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru