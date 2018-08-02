В Казани арестовали двух экс-полицейских по делу о взятке в 1 млн рублей

В Казани в Ново-Савиновском суде города сегодня по делу о взятках арестовали экс-замначальника следствия отдела полиции "Гвардейский" Ленара Галяува и экс-замначальника отдела уголовного розыска Данила Гильванова, об этом стало известно на заседании.

Ленара Галяува, который признал свою вину в мошенничестве, отправили в СИЗО до 1 октября, а Данила Гильванова, который стал сотрудничать со следователями и полностью признал вину в посредничестве в даче взятки, отправили под домашний арест до 1 октября.

Напомним, по версии СКР, подозреваемые получили взятку в 400 тысяч рублей за переквалификацию статьи уголовного дела подозреваемого в угоне автомобиля. Затем Гильванов предложил сестре подозреваемого заплатить за его освобождение из-под стражи 640 тысяч рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы, подозреваемые полицейские были задержаны с поличным и уволены.