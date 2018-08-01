Задержание двух полицейских в Казани: они просили у родственников подозреваемого 1 млн

Взамен они обещали смягчить статью подозреваемому в угоне и освободить его

Стали известны подробности задержания замначальника следствия отдела полиции "Гвардейский" (Казань) 37-летнего Ленара Галяува и замначальника уголовного розыска этого же отдела 33-летнего Даниила Гильванова, выяснилось, что они предлагали родственнице подозреваемого в угоне за 1 млн освободить его. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, подозреваемых задержали сотрудники ФСБ и Управления собственной безопасности МВД по РТ накануне в ходе спецоперации.

- Подозреваемые получили взятку в 400 тысяч рублей за переквалификацию статьи уголовного дела подозреваемого в угоне автомобиля. После этого Гильванов предложил сестре подозреваемого заплатить за его освобождение из-под стражи 640 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, подозреваемые полицейские были задержаны с поличным и уволены, их начальство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

В суде будет решаться вопрос об аресте полицейских, идет расследование дела, возбужденного по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве".