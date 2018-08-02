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Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана

Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана
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Фото: скриншот
Якобы, акция не была согласована с властями

В Казани накануне вечером запретили марш десантников по улице Баумана, полицейские остановили их, заявив, что акция была не согласована. 

Когда десантники прошагали от начала улицы до Дома татарской кулинарии, полицейские потребовали от них немедленно разойтись и развернули колонну назад. 

Но через некоторое время десантники вновь возобновили марш, около ТЦ "Кольцо" их вновь остановила полиция. Однако в результате марш обошелся без задержаний.

N. Vildanov, 03.08.2018, 08:59
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин03 августа 2018, 09:14
и кому верить?

Марш десантников по улице Баумана в Казани не состоялся. Полицейские остановили их в самом начале улицы, объяснив свои действия тем, что акция не была согласована с властями города. В итоге пройти строевым шагом всю улицу «голубым беретам» так и не удалось. На данный момент они расходятся, передает корреспондент «БИЗНЕС Online» с места событий.
0
4
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Горожанин03 августа 2018, 09:15
25 человек судя по видео маршем прошло! Что то не очень многочисленное шествие! Один взвод.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
и кому верить?

Марш десантников по улице Баумана в Казани не состоялся. Полицейские остановили их в самом начале улицы, объяснив свои действия тем, что акция не была согласована с властями города. В итоге пройти строевым шагом всю улицу «голубым беретам» так и не удалось. На данный момент они расходятся, передает корреспондент «БИЗНЕС Online» с места событий.
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Просто посмотрите первое видео и сами поймете
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
25 человек судя по видео маршем прошло! Что то не очень многочисленное шествие! Один взвод.
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самые трезвые и смелые
0
2
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Горожанин03 августа 2018, 09:22
Десантники должны не маршировать, а с парашютом прыгать. Пускай с Чаши десантируются
0
3
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Горожанин03 августа 2018, 09:27
Менты они только при разгоне дубинками митингующих на акциях Навального смелые. Но не с десантниками)
0
5
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Горожанин03 августа 2018, 09:48
Татарские менты - сыкливые тёлки, нормальные менты даже за сидоров десантников нагибают
https://
0
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