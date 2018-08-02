Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана

Якобы, акция не была согласована с властями

В Казани накануне вечером запретили марш десантников по улице Баумана, полицейские остановили их, заявив, что акция была не согласована.

Когда десантники прошагали от начала улицы до Дома татарской кулинарии, полицейские потребовали от них немедленно разойтись и развернули колонну назад.

Но через некоторое время десантники вновь возобновили марш, около ТЦ "Кольцо" их вновь остановила полиция. Однако в результате марш обошелся без задержаний.